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Peskov: Spoločné námorné cvičenia Ruska a Číny nie sú hrozbou
Tieto každoročné cvičenia potrvajú do 13. júla.
Autor TASR
Moskva 6. júla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že spoločné námorné cvičenia Ruska a Číny s názvom Joint Sea-2026, ktoré sa v pondelok začali v Žltom mori pri čínskom prístavnom meste Čching-tao, nie sú namierené proti žiadnej inej krajine a prispejú k posilneniu regionálnej bezpečnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Pokiaľ ide o naše spoločné cvičenia, nie sú namierené proti nikomu, ani proti žiadnemu štátu v regióne. Všetci by si to mali uvedomiť,“ odpovedal Peskov na otázku, či by tieto cvičenia mohli vyvolať negatívnu reakciu vlád v ázijsko-tichomorskom regióne.
„Naopak, spolupráca medzi Ruskom a Čínou v takejto dôležitej a kritickej oblasti je veľmi významným faktovom, ktorý prispieva k predvídateľnosti a bezpečnosti v tomto regióne,“ dodal.
Tieto každoročné cvičenia potrvajú do 13. júla. Rusko podľa ruskej tlačovej agentúry RIA vyslalo zo svojej Tichomorskej flotily krížnik, korvetu, ponorku s diesel-elektrickým pohonom a záchranné plavidlo, aby sa zúčastnili na týchto manévroch.
Ruský kontradmirál Sergej Sinko na slávnostnom otvorení cvičenia podľa agentúry TASS vyhlásil, že manévre majú posilniť „strategické partnerstvo“ medzi Ruskom a Čínou.
Neskôr priblížil, že ako „špecifický prvok“ týchto cvičení sa využíva značný počet bezpilotných systémov a bezposádkových plavidiel. „Cvičenie konkrétne počíta so scenárom boja proti bezpilotným systémom,“ uviedol s tým, že ide o veľmi dôležitú otázku, ktorej na cvičení venujú značný priestor.
Manévre sa konajú dva mesiace po návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne, počas ktorej povedal, že bilaterálne vzťahy dosiahli bezprecedentnú úroveň. Jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching ocenil „neotrasiteľné“ partnerstvo s Moskvou.
Agentúra TASS informuje, že tohtoročné cvičenia sa zameriavajú na spektrum úloh vrátane spoločného manévrovania, delostreleckej paľby na ciele, protiponorkového boja, pátracích a záchranných operácií a nácviku komunikácie. Námorníci oboch krajín budú taktiež aj záchranu posádky ponorky.
„Pokiaľ ide o naše spoločné cvičenia, nie sú namierené proti nikomu, ani proti žiadnemu štátu v regióne. Všetci by si to mali uvedomiť,“ odpovedal Peskov na otázku, či by tieto cvičenia mohli vyvolať negatívnu reakciu vlád v ázijsko-tichomorskom regióne.
„Naopak, spolupráca medzi Ruskom a Čínou v takejto dôležitej a kritickej oblasti je veľmi významným faktovom, ktorý prispieva k predvídateľnosti a bezpečnosti v tomto regióne,“ dodal.
Tieto každoročné cvičenia potrvajú do 13. júla. Rusko podľa ruskej tlačovej agentúry RIA vyslalo zo svojej Tichomorskej flotily krížnik, korvetu, ponorku s diesel-elektrickým pohonom a záchranné plavidlo, aby sa zúčastnili na týchto manévroch.
Ruský kontradmirál Sergej Sinko na slávnostnom otvorení cvičenia podľa agentúry TASS vyhlásil, že manévre majú posilniť „strategické partnerstvo“ medzi Ruskom a Čínou.
Neskôr priblížil, že ako „špecifický prvok“ týchto cvičení sa využíva značný počet bezpilotných systémov a bezposádkových plavidiel. „Cvičenie konkrétne počíta so scenárom boja proti bezpilotným systémom,“ uviedol s tým, že ide o veľmi dôležitú otázku, ktorej na cvičení venujú značný priestor.
Manévre sa konajú dva mesiace po návšteve ruského prezidenta Vladimira Putina v Číne, počas ktorej povedal, že bilaterálne vzťahy dosiahli bezprecedentnú úroveň. Jeho čínsky náprotivok Si Ťin-pching ocenil „neotrasiteľné“ partnerstvo s Moskvou.
Agentúra TASS informuje, že tohtoročné cvičenia sa zameriavajú na spektrum úloh vrátane spoločného manévrovania, delostreleckej paľby na ciele, protiponorkového boja, pátracích a záchranných operácií a nácviku komunikácie. Námorníci oboch krajín budú taktiež aj záchranu posádky ponorky.