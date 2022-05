Peskov: Správy o chystanom vypnutí plynu do Fínska sú hoax

Moskva 13. mája (TASR) - Tlačový tajomník ruského prezidenta Dmitrij Peskov v piatok poprel štvrtkovú správu fínskeho denníka Iltalehti, že Rusko pohrozilo Fínsku zastavením dodávok plynu, a to už od piatka. Informuje o tom TASR na základe správy britskej stanice Sky News.



"S najväčšou pravdepodobnosťou je to ďalší novinársky hoax," povedal Peskov s tým, že ruský plynárenský koncern Gazprom je spoľahlivým dodávateľom.



Denník Iltalehti s odvolaním sa na nemenované zdroje napísal, že Rusko varovalo kľúčových fínskych politikov o plánovanom zastavení dodávok plynu do krajiny. Správa o možnom prerušení dodávok plynu prišla v deň, keď fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová v spoločnom vyhlásení oznámili, že podporujú vstup svojej krajiny do NATO.