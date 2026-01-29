Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Peskov: Stále je priestor na rokovania medzi Teheránom a Washingtonom

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trump v stredu na svojej platforme Truth Social napísal, že Iránu sa kráti čas a mal by začať rokovať.

Autor TASR
Moskva 29. januára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok povedal, že stále existuje priestor na rokovania medzi Iránom a Spojenými štátmi. Vyjadril sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump v stredu opätovne Iránu pohrozil vojenským útokom, ak nezačne so Spojenými štátmi rokovať o svojom jadrovom programe. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Je jasné, že potenciál na rokovania nie je vyčerpaný,“ povedal Peskov. Zároveň vyzval všetky strany, aby sa zdržali použitia sily.

„Využitie sily môže v regióne vyvolať len chaos a viesť k veľmi nebezpečným dôsledkom,“ konštatoval hovorca Kremľa.

Trump v stredu na svojej platforme Truth Social napísal, že Iránu sa kráti čas a mal by začať rokovať.

Šéf Bieleho domu v príspevku pripomenul, že po jeho poslednom varovaní Iránu nasledoval vojenský úder. Odkazoval tým na americké bombardovanie trojice iránskych jadrových zariadení, ktorým sa USA v júni minulého roka jednorazovo zapojili do 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom. Deklarovaným cieľom tohto zásahu bolo zabrániť Teheránu získať jadrovú zbraň, Irán však takúto ambíciu opakovane popiera.

Trump v posledných týždňoch nevylúčil vojenskú intervenciu v Iráne v reakcii na krvavé potlačenie protivládnych protestov. Zároveň tvrdil, že Teherán vyjadril záujem o diplomatické riešenie napätia. Washington však na Blízky východ v uplynulých dňoch presunul údernú skupinu na čele s lietadlovou loďou USS Abraham Lincoln pre prípad, že by sa Trump napokon rozhodol proti Iránu zakročiť.

Turecko podľa nemenovaného zdroja počas piatkovej návštevy iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího v Ankare údajne ponúkne sprostredkovanie rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom s cieľom vyriešiť ich konflikt dialógom.
