Peskov: Stiahnutie amerických vojakov z Nemecka podporí mier v Európe

Moskva 30. júla (TASR) - Avizované stiahnutie približne 12.000 amerických vojakov z Nemecka podporí mier v Európe. Vo štvrtok to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Čím menej amerických vojakov sa nachádza na európskom kontinente, tým väčší pokoj bude v Európe. Tento náš postoj je dobre známy," cituje Peskova agentúra TASS.



Po skončení studenej vojny podľa neho navyše pominula hrozba vojenského konfliktu Ruska so západnou mocnosťou.



Americký minister obrany Mark Esper v stredu oznámil, že Spojené štáty stiahnu z Nemecka 11.900 vojakov, čo je výrazne viac, ako doteraz avizovali. Do USA sa má vrátiť približne 6400 vojakov. Ďalších 5400 má byť presunutých do iných členských krajín NATO.



Tento plán amerického prezidenta Donalda Trumpa môže ešte zastaviť Kongres.