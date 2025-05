Peskov: Stretnutie Putin-Zelenskyj je možné, ak sa dosiahne dohoda

Moskva 17. mája (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v sobotu uviedol, že stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským je možné, ale iba ak delegácie Ruska a Ukrajiny dospejú k určitej dohode. Pred plánovaním nových rokovaní je podľa Peskova potrebné uskutočniť výmenu vojnových zajatcov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Považujeme to za možné, ale iba v dôsledku práce a dosiahnutia určitých výsledkov vo forme dohody medzi oboma stranami,“ vyhlásil Peskov deň po priamych rusko-ukrajinských rokovaniach v tureckom Istanbule.



Rusko podľa Peskova pripraví a doručí zoznam podmienok prímeria ukrajinskej strane. „Skutočne, obe strany sa dohodli na výmene zoznamov podmienok prímeria. Táto práca prebieha. Ruská strana zostaví svoj zoznam a odovzdá ho na vzájomnú výmenu,“ uviedol.



Podľa ruskej agentúry TASS Peskov zdôraznil, že konkrétny obsah dokumentu nebude zverejnený, pretože vyjednávací proces zostáva dôverný. „Bolo by predčasné zverejňovať akékoľvek podrobnosti, kým sú rozhovory v procese a prebiehajú za zatvorenými dverami,“ dodal hovorca Kremľa.



Piatkové rusko-ukrajinské priame rokovania v Istanbule trvali necelé dve hodiny. Strany sa počas rokovaní dohodli na výmene po 1000 vojnových zajatcoch. Peskov v sobotu povedal, že predtým, než strany budú plánovať nové rozhovory, je potrené dokončiť plánovanú výmenu zajatcov.



Vedúci ruskej delegácie Vladimir Medinskij vyhlásil, že Rusko je spokojné s rozhovormi a je pripravené pokračovať v kontaktoch. Delegácie sa dohodli aj na tom, že „každá strana predstaví svoju víziu možného budúceho prímeria a podrobne ju rozpracuje,“ uviedol hlavný ruský vyjednávač.



Ukrajinský minister obrany a vedúci ukrajinskej delegácie Rustem Umerov uviedol, že obe strany budú pracovať na podrobných návrhoch. Ďalším krokom by podľa neho malo byť stretnutie Zelenského a Putina.