Peskov: Stretnutiu Trumpa a Putina bude predchádzať ešte veľa príprav
Autor TASR
Moskva 20. októbra (TASR) - Pred plánovaným summitom ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho amerického partnera Donalda Trumpa v Budapešti je ešte potrebné vykonať značné množstvo príprav, uviedol v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Agentúra DPA pripomína, že cieľom summitu bude ukončiť vojnu na Ukrajine, píše TASR.
„Ešte je potrebné urobiť veľa prípravných prác,“ vyhlásil Peskov podľa ruskej tlačovej agentúry TASS. Dodal, že tímy oboch krajín budú musieť vyriešiť viacero otvorených otázok a „prípravy na summit ešte neboli úplne zahájené“. TASS tiež informovala, že podľa Peskova „zatiaľ nie sú známe žiadne podrobnosti“ ohľadom stretnutia prezidentov.
V reakcii na Trumpove piatkové vyjadrenia, v ktorých vyzval na prímerie na súčasných frontových líniách, Peskov odpovedal, že postoj Ruska v súvislosti s týmto konfliktom sa nezmenil. DPA pripomína, že Ukrajina doteraz trvala na tom, aby získala späť všetko stratené územie.
Schôdzku s Putinom avizoval Trump po ich štvrtkovom spoločnom telefonáte, ktorý označil za produktívny. Peskov následne vyhlásil, že summit by sa mohol uskutočniť v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Budapešť ako miesto konania tohto stretnutia, pretože podľa neho nebude slúžiť záujmom Kyjeva, ale predovšetkým záujmom maďarského premiéra Viktora Orbána. Ako lepšie alternatívy navrhol Švajčiarsko, Vatikán a Turecko, dodáva DPA.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že jeho šéf Sergej Lavrov hovoril o summite prezidentov USA a Ruska s jeho americkým rezortným partnerom Marcom Rubiom. Podľa ministerstva viedli „konštruktívny rozhovor o možných konkrétnych krokoch“, informovala agentúra AFP.
