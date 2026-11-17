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Peskov: Summit Ruska, Číny a USA môže vyslať signál celému ľudstvu
Peskov tiež uviedol, že európski lídri hľadajú svoje miesto v procese urovnania konfliktu na Ukrajine, pričom poukázal na to, že vo všeobecnosti sa stavajú k tejto otázke „pomerne horlivo“.
Autor TASR
Moskva 17. novembra (TASR) - Trojstranný summit prezidentov Ruska, Číny a Spojených štátov, ktorý sa má konať vo štvrtok v rámci summitu APEC v čínskom meste Šen-čen, je podľa Kremľa významný pre celý svet. „Je to významné stretnutie, dosiaľ sa takéto nekonalo,“ povedal v ruskej spravodajskej televíznej relácii Vesti hovorca prezidenta Dmitrij Peskov. TASR o tom píše na základe utorkovej správy agentúry TASS.
Stretnutie Vladimira Putina, Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa môže podľa Peskova vyslať svetu signál o nevyhnutnosti dialógu. „Toto stretnutie samo o sebe môže byť dôležitým signálom pre celé ľudstvo o potrebe dialógu pri hľadaní riešení existujúcich problémov,“ vyhlásil. „Nikto sa nechystá rozhodovať o osude sveta,“ dodal hovorca Kremľa.
Peskov tiež uviedol, že európski lídri hľadajú svoje miesto v procese urovnania konfliktu na Ukrajine, pričom poukázal na to, že vo všeobecnosti sa stavajú k tejto otázke „pomerne horlivo“. V tejto súvislosti ale povedal, že ich postoj má „výrazne nepriateľský charakter“, keď „všetkými možnými spôsobmi demonštrujú úsilie spôsobiť Rusku ,strategickú porážku‘ a vyvíjať na Rusko tlak“. Podľa jeho slov takýto „agresívny postoj“ im sotva zabezpečí významné miesto v mierovom procese na Ukrajine.
Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner po minulotýždňovom rokovaní s Putinom oznámili, že sa podarilo dosiahnuť pokrok a dohodnúť ďalšie stretnutie v rámci rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Zúčastniť by sa na ňom mali aj zástupcovia európskych krajín.
Predseda Európskej rady António Costa následne po skončení piatkového neformálneho summitu v írskom Dubline oznámil, že Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Poľsko majú spolu s inštitúciami EÚ zastupovať Európu na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou o ukončení vojny.
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová však varovala pred padnutím do ruských „pascí“ a uviedla, že prioritou musí byť dosiahnutie prímeria, nie širšie rokovania o bezpečnostnom usporiadaní. „Ak začneme hovoriť o tom, čo Rusko požaduje v súvislosti s bezpečnostnou architektúrou, v skutočnosti padneme do pascí, ktoré na nás Rusko pripravuje. Odvedieme tým totiž pozornosť od podstaty,“ povedala.
Putin navrhol počas minulotýždňových rokovaní s Witkoffom a Kushnerom zorganizovať aj humanitárnu misiu v ukrajinskom meste Kosťantynivka podobnú tej v Oleškách v Chersonskej oblasti. Peskov poznamenal, že Rusko doteraz nedostalo z Ukrajiny žiadnu odpoveď na tento návrh.
Stretnutie Vladimira Putina, Si Ťin-pchinga a Donalda Trumpa môže podľa Peskova vyslať svetu signál o nevyhnutnosti dialógu. „Toto stretnutie samo o sebe môže byť dôležitým signálom pre celé ľudstvo o potrebe dialógu pri hľadaní riešení existujúcich problémov,“ vyhlásil. „Nikto sa nechystá rozhodovať o osude sveta,“ dodal hovorca Kremľa.
Peskov tiež uviedol, že európski lídri hľadajú svoje miesto v procese urovnania konfliktu na Ukrajine, pričom poukázal na to, že vo všeobecnosti sa stavajú k tejto otázke „pomerne horlivo“. V tejto súvislosti ale povedal, že ich postoj má „výrazne nepriateľský charakter“, keď „všetkými možnými spôsobmi demonštrujú úsilie spôsobiť Rusku ,strategickú porážku‘ a vyvíjať na Rusko tlak“. Podľa jeho slov takýto „agresívny postoj“ im sotva zabezpečí významné miesto v mierovom procese na Ukrajine.
Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner po minulotýždňovom rokovaní s Putinom oznámili, že sa podarilo dosiahnuť pokrok a dohodnúť ďalšie stretnutie v rámci rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Zúčastniť by sa na ňom mali aj zástupcovia európskych krajín.
Predseda Európskej rady António Costa následne po skončení piatkového neformálneho summitu v írskom Dubline oznámil, že Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Poľsko majú spolu s inštitúciami EÚ zastupovať Európu na rokovaniach s Ruskom a Ukrajinou o ukončení vojny.
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničnú politiku Kaja Kallasová však varovala pred padnutím do ruských „pascí“ a uviedla, že prioritou musí byť dosiahnutie prímeria, nie širšie rokovania o bezpečnostnom usporiadaní. „Ak začneme hovoriť o tom, čo Rusko požaduje v súvislosti s bezpečnostnou architektúrou, v skutočnosti padneme do pascí, ktoré na nás Rusko pripravuje. Odvedieme tým totiž pozornosť od podstaty,“ povedala.
Putin navrhol počas minulotýždňových rokovaní s Witkoffom a Kushnerom zorganizovať aj humanitárnu misiu v ukrajinskom meste Kosťantynivka podobnú tej v Oleškách v Chersonskej oblasti. Peskov poznamenal, že Rusko doteraz nedostalo z Ukrajiny žiadnu odpoveď na tento návrh.