Putinov hovorca Peskov: Téma mobilizácie nie je na programe
Autor TASR
Moskva 30. marca (TASR) - Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v pondelok novinárom povedal, že v krajine sa nepripravuje vyhlásenie všeobecnej mobilizácie. TASR o tom píše podľa agentúr TASS a Reuters.
„Táto téma (mobilizácia) nie je na programe,“ zdôraznil. Podľa agentúry TASS sa novinárska otázka týkala vyhlásenia fínskeho prezidenta Alexandra Stubba, že v Rusku by údajne mohla byť vyhlásená všeobecná mobilizácia.
K tejto téme sa v piatok vyjadril aj podpredseda Rady bezpečnosti Ruskej federácie Dmitrij Medvedev, podľa ktorého nová vlna mobilizácie nie je potrebná. Súčasné potreby ruských ozbrojených síl sú v plnej miere uspokojené dobrovoľníkmi a zmluvnými vojakmi, dodal. Podľa Medvedeva od začiatku tohto roka podpísalo zmluvy o vojenskej službe viac ako 80.000 ľudí.
Čiastočná mobilizácia v Rusku bola vyhlásená 21. septembra 2022 a dotkla sa občanov v zálohách. O viac ako mesiac neskôr (28. októbra) vtedajší minister obrany Sergej Šojgu oznámil jej ukončenie, ale príslušný dekrét nebol oficiálne podpísaný. Ministerstvo obrany neskôr vysvetlilo absenciu samostatného dokumentu tým, že pôvodný dekrét zabezpečoval zachovanie sociálnych záruk a peňažného odškodnenia pre mobilizovaný personál a jeho rodiny.
