Peskov: Trumpova administratíva uvalila na Rusko sankcie už 50-krát

Moskva 13. decembra (TASR) - Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v piatok na brífingu vyzval nezabúdať na to, že Spojené štáty počas predchádzajúceho prezidentského obdobia Donalda Trumpa uvalili na Rusko sankcie viac ako 50-krát, informovala agentúra Reuters, píše TASR.



Peskov doplnil, že Kremeľ má bohaté skúsenosti s viacerými americkými administratívami vrátane tej Trumpovej v rokoch 2017 - 2021.



"(Za Trumpa) došlo k mnohým nepriateľským prejavom voči našej krajine. Na to by sme nemali zabúdať," doplnil Peskov. Zároveň však odporučil počkať si, či za druhej Trumpovej vlády nepríde k pozitívnemu vývoju v rusko-amerických vzťahoch.



Peskov okrem toho na brífingu ocenil Trumpovo vyjadrenie o nebezpečnosti úderov taktickými americkými raketami dlhého doletu ATACMS hlboko v ruskom vnútrozemí. Hovorca Kremľa doplnil, že Trumpov postoj je plne v súlade s postojom Moskvy. "To, že chápe príčiny eskalácie, na ruskú stranu zapôsobilo," vyhlásil pred novinármi Peskov.



Trump bol za prezidenta USA zvolený v novembri druhýkrát po jednom volebnom období mimo Bieleho domu. Ako 47. prezident USA bude inaugurovaný 20. januára 2025.