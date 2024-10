Peskov: Ukrajina je zjavne nervózna, ak žiada od USA rakety Tomahawk

Moskva 31. októbra (TASR) - Ukrajinské vedenie je zjavne nervózne z ruského postupu na frontovej línii, ak žiada Spojené štáty o dodanie rakiet dlhého doletu Tomahawk. Vo štvrtok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Denník The New York Times (NYT) priniesol informáciu, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal USA o rakety Tomahawk s doletom až 2500 kilometrov. To je oveľa viac ako všetky rakety, ktoré má Ukrajina v súčasnosti k dispozícii. Zelenskyj vo videu zverejnenom v stredu jasne naznačil, že Kyjev o takúto pomoc požiadal, píše Reuters.



Peskov novinárom povedal, že vývoj na frontovej línii, kde Rusko za posledné tri mesiace postupovalo najrýchlejším tempom za posledné dva roky vojny, je jasný. "Na pozadí tejto dynamiky začína kyjevský režim prejavovať značnú nervozitu," uviedol.



NYT spresnil, že ukrajinský prezident požiadal USA o spomínané rakety v rámci tzv. víťazného plánu, ktorý predstavil začiatkom októbra a časť z jeho bodov je doteraz tajných.



Peskov dodal, že ukrajinské plány, či už tajné alebo nie, "spočívajú v tom, že Kyjev čo najrýchlejšie zatiahne západné krajiny do vojny až po uši... Všetky tieto triky majú tento konečný cieľ. Takto to vnímame my".