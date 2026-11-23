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Peskov upozornil na rastúce napätie v oblasti Baltského mora
Oblasť Baltského mora sa po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 stalo potenciálnym ohniskom napätia, píše AFP.
Autor TASR
Moskva 23. novembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok upozornil na rastúce napätie v oblasti Baltského mora po tom, čo v sobotu došlo vo Fínskom zálive k útoku na ruskú nákladnú loď. Fínske aj estónske ozbrojené sily uviedli, že drony, ktoré zasiahli loď Sparta II, boli pravdepodobne ukrajinské. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Toto rozširovanie teroristickej činnosti v oblasti Baltského mora je skutočne veľmi nebezpečným trendom... Je to veľmi nebezpečné a, samozrejme, to vedie k stupňovaniu napätia v tomto regióne,“ povedal Peskov.
K dronovému útoku na ruskú loď vo východnej časti Baltského mora došlo v sobotu ráno. Loď Sparta II, ktorá sa plaví pod ruskou vlajkou a vlastní ju ruská štátna spoločnosť Oboronlogistika, zasiahli podľa Fínska a Estónska pravdepodobne ukrajinské drony. Plavidlo sa v čase útoku nachádzalo vo výhradnej ekonomickej zóne Ruska a neskôr sa dostalo do fínskych vôd. Všetkých 16 členov posádky evakuovali na inú ruskú loď a podľa najnovších správ Rusi už plavidlo odtiahli.
Ukrajina tento útok dosiaľ nepotvrdila. V tomto roku už vykonala niekoľko vĺn dronových útokov smerom k Leningradskej oblasti na severozápade Ruska. Niektoré zo strojov pritom zablúdili do vzdušného priestoru susedných pobaltských štátov, čo vyvolalo obavy z rozšírenia vojny na územie NATO.
Rusko podľa Peskova dúfa, že pobaltské štáty využijú svoj vplyv na Ukrajinu, aby a upozornia ju, že „takéto praktiky sú nebezpečné“.
Oblasť Baltského mora sa po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 stalo potenciálnym ohniskom napätia, píše AFP. Západné krajiny obviňujú Moskvu z vedenia takzvanej hybridnej vojny v tejto strategicky významnej námornej oblasti.
Hovorca Kremľa sa v pondelok odmietol vyjadriť k víkendovým útokom na ruské plavidlá v prístave v Líbye, ku ktorým sa v pondelok prihlásila Ukrajina. Moskva podľa Peskova vzala na vedomie oznámenie Kyjeva.
„Toto rozširovanie teroristickej činnosti v oblasti Baltského mora je skutočne veľmi nebezpečným trendom... Je to veľmi nebezpečné a, samozrejme, to vedie k stupňovaniu napätia v tomto regióne,“ povedal Peskov.
K dronovému útoku na ruskú loď vo východnej časti Baltského mora došlo v sobotu ráno. Loď Sparta II, ktorá sa plaví pod ruskou vlajkou a vlastní ju ruská štátna spoločnosť Oboronlogistika, zasiahli podľa Fínska a Estónska pravdepodobne ukrajinské drony. Plavidlo sa v čase útoku nachádzalo vo výhradnej ekonomickej zóne Ruska a neskôr sa dostalo do fínskych vôd. Všetkých 16 členov posádky evakuovali na inú ruskú loď a podľa najnovších správ Rusi už plavidlo odtiahli.
Ukrajina tento útok dosiaľ nepotvrdila. V tomto roku už vykonala niekoľko vĺn dronových útokov smerom k Leningradskej oblasti na severozápade Ruska. Niektoré zo strojov pritom zablúdili do vzdušného priestoru susedných pobaltských štátov, čo vyvolalo obavy z rozšírenia vojny na územie NATO.
Rusko podľa Peskova dúfa, že pobaltské štáty využijú svoj vplyv na Ukrajinu, aby a upozornia ju, že „takéto praktiky sú nebezpečné“.
Oblasť Baltského mora sa po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 stalo potenciálnym ohniskom napätia, píše AFP. Západné krajiny obviňujú Moskvu z vedenia takzvanej hybridnej vojny v tejto strategicky významnej námornej oblasti.
Hovorca Kremľa sa v pondelok odmietol vyjadriť k víkendovým útokom na ruské plavidlá v prístave v Líbye, ku ktorým sa v pondelok prihlásila Ukrajina. Moskva podľa Peskova vzala na vedomie oznámenie Kyjeva.