Peskov: USA dodávkami zbraní na Ukrajinu prilievajú olej do ohňa

Moskva 1. júna (TASR) - Západné krajiny, predovšetkým Spojené štáty, zvyšujú dodávkami ťažkých zbraní na Ukrajinu napätie s Ruskom. Uviedol to v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov po tom, ako USA a Nemecko oznámili, že Ukrajine dodajú ďalšie ťažké zbrane, vrátane moderných raketových systémov. TASR prevzala správu agentúry DPA.



"Sme presvedčení, že USA úmyselne a usilovne prilievajú olej do ohňa," povedal Peskov. Dodal, že Washington udáva, akým smerom sa boje v rusko-ukrajinskom konflikte budú uberať.



Washington v utorok oznámil, že Ukrajine dodá moderné raketové systémy, vrátane salvových raketometov HIMARS, ktoré dokážu súčasne vypáliť viacero presne riadených rakiet.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na margo tejto zásielky povedal, že rakety poslané Ukrajine zo Spojených štátov nebudú použité na útoky na územie Ruska.



Peskov v reakcii uviedol, že Rusko neverí uisteniam zo strany Spojených štátov a Ukrajiny o tom, že tieto moderné raketové systémy bude Kyjev používať výhradne na obranné účely. Dodal, že ruská armáda to považuje za priamu hrozbu a podnikne náležité kroky.