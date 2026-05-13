Peskov: USA na test balistickej rakety Sarmat zatiaľ nereagovali
Autor TASR
Moskva 13. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vysoko ocenil utorkový test balistickej rakety Sarmat, vyhlásil v stredu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov s tým, že Spojené štáty na test doposiaľ nereagovali. Rusko v stredu zároveň zopakovalo svoje nekompromisné požiadavky na ukončenie vojny na Ukrajine a vylúčilo prímerie alebo komplexné rokovania s Ukrajinou, pokiaľ sa nestiahne z regiónu Donbas. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a TASS.
„Je to významná udalosť pre celú krajinu, pre bezpečnosť našej krajiny na mnoho rokov,“ povedal v súvislosti s testom balistickej rakety Peskov.
Rusko v utorok úspešne otestovalo novú medzikontinentálnu balistickú raketu Sarmat. Raketu, ktorá môže niesť jadrové hlavice, plánuje Moskva nasadiť do bojovej pohotovosti do konca tohto roka.
Peskov poukázal na to, že zo strany Spojených štátov zatiaľ nepočuli žiadnu oficiálnu reakciu na test tejto rakety. V tejto súvislosti poznamenal, že Rusko oznamuje svoje testy, tak ako aj test rakety Sarmat, prostredníctvom „špeciálneho systému oznamovania“, ktorý funguje „v prísnom súlade s existujúcou medzinárodnou praxou“.
Hovorca ruského prezidenta zopakoval počas brífingu postoj Moskvy k ukončeniu vojny na Ukrajine. „(Ukrajinský prezident) Volodymyr Zelenskyj musí vydať ozbrojeným silám Ukrajiny rozkaz, aby zastavili paľbu a opustili územie Donbasu, opustili ruské územia. Potom bude môcť Moskva a Kyjev pristúpiť k mierovým rokovaniam v plnom rozsahu,“ uviedol Peskov. Podľa jeho slov v „danom okamihu začne platiť prímerie a obidve strany budú môcť pokojne rokovať“.
Peskov povedal, že Rusko je ohľadne urovnania vojny na Ukrajine v neustálom kontakte so Spojenými štátmi, pričom poukázal na to, že mierové rozhovory medzi Moskvou a Kyjevom v plnom rozsahu budú veľmi zložité a „budú obsahovať veľké množstvo dôležitých detailov“.
Rusko v súčasnosti okupuje približne pätinu Ukrajiny: celý Krymský polostrov, ktorý anektovalo v roku 2014, časti Doneckej a Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny – súhrnne označovaných ako Donbas – a časti južnej Záporožskej a Chersonskej oblasti. Všetkých päť oblastí si nárokuje za svoje po narýchlo zorganizovaných referendách, ktoré medzinárodné spoločenstvo všeobecne považuje za nelegitímne.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol ruské požiadavky s tým, že stiahnutie z týchto oblastí by sa rovnalo kapitulácii, pripomenula AFP.
