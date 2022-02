Peskov: USA nasadením ďalších vojakov prispievajú k eskalácii v Európe

Washington/Moskva 3. februára (TASR) - Rozmiestnením dodatočného kontingentu amerických vojakov a ich redislokáciou v Európe Spojené štáty prispievajú k zhoršovaniu napätia na európskom kontinente. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov to povedal v noci na štvrtok v rozhovore pre televíziu CNN v reakcii na oznámenie Pentagónu, že vyšle do Európy ďalších vojakov.



Zo strany USA ide o reakciu na kroky Ruska, ktoré pri hraniciach s Ukrajinou rozmiestnilo desaťtisíce svojich vojakov a od Západu žiada splnenie bezpečnostných záruk.



Peskov pre CNN uviedol, že nasadením ďalších vojakov "Spojené štáty de facto pokračujú v eskalácii napätia v Európe". Zdôraznil, že tieto kroky USA sú "najlepším dôkazom toho, že my, Rusko, máme zjavný dôvod na obavy".



Prezident USA Joe Biden v stredu oficiálne schválil vyslanie 3000 amerických vojakov do Poľska, Nemecka a Rumunska. Americké ministerstvo obrany oznámilo, že táto misia sa uskutočňuje v rámci podpor& krajín NATO vo východnej Európe.



Hovorca Pentagónu John Kirby spresnil, že Spojených štátov do Poľska a Nemecka bude presunutých asi 2000 vojakov. Do Rumunska pôjde približne 1000 vojakov doteraz dislokovaných v Nemecku.



Táto rotácia sa podľa Kirbyho odohrá v najbližších dňoch, ale jednotky na mieste určenia nezostanú nastálo. Zdôraznil tiež, že tieto sily nepôjdu na Ukrajinu, ktorá sa cíti byť ohrozená ruskými jednotkami rozmiestnenými v blízkosti svojich hraníc.



"Tieto (americké) jednotky nebudú bojovať na Ukrajine, ale budú zabezpečovať robustnú ochranu našich spojencov v rámci NATO," povedal Kirby s tým, že presun jednotiek odsúhlasilo Nemecko aj Poľsko.



Dodal, že Spojené štáty sú v prípade potreby ochotné vyslať do Európy ďalšie jednotky.



"Americká armáda má v stave pohotovosti ďalších 8500 vojakov (na území USA). Tých zatiaľ neplánujeme vyslať, avšak v prípade potreby sú pripravení posilniť sily rýchleho nasadenia NATO (NRF)," spresnil Kirby.



Biden v stredu pre CNN objasnil, že jeho rozhodnutie je "úplne v súlade" s tým, čo USA deklarovali počas nedávnych rokovaní s ruskými predstaviteľmi vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina.



"Pokiaľ bude (Rusko) konať agresívne, presvedčíme našich spojencov v NATO a východnú Európu, že sme s nimi, a článok 5 je svätou povinnosťou," zdôraznil Biden.



Článok číslo 5 Severoatlantickej zmluvy stanovuje, že ozbrojený útok na jednu alebo viaceré členské krajiny v Európe alebo Severnej Amerike bude považovaný za útok na celú Alianciu.