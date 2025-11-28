< sekcia Zahraničie
Peskov: USA Rusku odovzdali podrobnosti mierového plánu
Uviedol, že spolu majú vyriešiť niekoľko zostávajúcich rozdielov v mierovom pláne o ukončení vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Moskva 28. novembra (TASR) - Americká strana už Rusku odovzdala podrobnosti mierového plánu, ktorý delegácie USA a Ukrajiny dojednali na rokovaniach v Ženeve. V piatok to potvrdil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého o ňom budú ruskí predstavitelia budúci týždeň diskutovať s vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Kľúčové detaily boli odovzdané a diskusie sa uskutočnia budúci týždeň v Moskve,“ povedal. Presný dátum Witkoffovej návštevy Moskvy podľa Peskova ešte nie je stanovený. Prisľúbil však, že médiá o ňom budú včas informované.
Vyslanie Witkoffa na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve oznámil americký prezident Donald Trump v utorok. Uviedol, že spolu majú vyriešiť niekoľko zostávajúcich rozdielov v mierovom pláne o ukončení vojny na Ukrajine. Na stretnutí sa možno zúčastní i Trumpov zať a poradca Jared Kushner. Povedal tiež, že americkí vyjednávači robia pokrok v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou a Moskva súhlasila s niektorým ústupkami.
