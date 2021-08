Peskov: USA sa nemôžu zbaviť zodpovednosti za krízu v Afganistane

Moskva/Kábul 24. augusta (TASR) - Spojené štáty nemôžu zhodiť zodpovednosť za krízu v Afganistane na žiadnu inú krajinu. V utorok to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý zároveň uviedol, že Rusko sa nezúčastňuje na evakuačnom procese a ruské veľvyslanectvo v Kábule pracuje v normálnom režime. Informovala o tom agentúra TASS.



Peskov vyhlásením o USA reagoval na informácie denníka The Wall Street Journal, podľa ktorých mal ruský prezident Vladimir Putin a prezident USA Joe Biden na júnovom summite v Ženeve rokovať aj o Afganistane. Biden vtedy údajne Putina požiadal o povolenie rozmiestniť americké vojská v krajinách susediacich s Afganistanom po tom, ako sa stiahnu z Afaganistanu. Rusko to však odmietlo.



"O téme Afganistanu a vtedy nadchádzajúceho odchodu (amerických) vojsk z Afganistanu (prezidenti) hovorili... Nie je však možné, aj napriek všetkým želaniam, zhodiť zodpovednosť na niekoho iného," uviedol Peskov.



Ruské veľvyslanectvo v Kábule podľa Peskova funguje v normálnom režime. Členov rodín ruských diplomatov z Afganistanu evakuovali ešte predtým, ako sa tam hnutie Taliban chopilo moci.



"Máme určité dohody o zaistení bezpečnosti našich diplomatov. Už skôr boli z Afganistanu odvezení členovia (ich) rodín, ženy a deti, ktoré nie sú zamestnancami (ruskej diplomatickej misie)," uviedol Peskov.



Podľa Peskova sa Rusko nezúčastňuje evakuačného procesu z Afganistanu a krajina tiež neprijala žiadnych afganských utečencov.