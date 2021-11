Peskov: USA umelo stupňujú hystériu súvisiacu s konfliktom na Ukrajine

Moskva 21. novembra (TASR) - Kremeľ v nedeľu obvinil Spojené štáty z "umelého stupňovania hystérie" v súvislosti s tvrdeniami o možnej vojenskej invázii Ruska na Ukrajinu po tom, čo západné krajiny obvinili Rusko zo zhromažďovania vojsk v blízkosti ukrajinských hraníc. Informovali o tom agentúry TASS a AFP.



"Táto hystéria sa umelo stupňuje. Z neobvyklej vojenskej aktivity na našom území nás obviňujú tí, ktorí prihnali svoje ozbrojené zložky spoza oceánu. To znamená Spojené štáty. Nie je to celkom logické ani slušné," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Peskov okrem toho obvinil Ukrajinu z toho, že sa snaží dosiahnuť silové riešenie konfliktu na východe svoje územia, a to pod "zásterou" prebiehajúcich vojenských cvičení NATO v Čiernom mori.



Podobný názor pritom zastáva aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vo štvrtok obvinil Západ z "eskalácie" konfliktu na Ukrajine organizovaním vojenského cvičenia v Čiernom mori a preletmi západných bombardérov blízko ruských hraníc.



Peskov toto vyhlásenie spravil iba deň po tom, ako americký minister zahraničných vecí Antony Blinken odmietol komentovať, či sa americké spravodajské služby domnievajú, že sa Putin plánuje zmocniť ukrajinského územia.



"Nevieme, aké zámery má prezident Putin. Vieme však, čo sa stalo v minulosti. Poznáme ten scenár, keď Rusko upozorňuje na nejakú klamlivú provokáciu zo strany Ukrajiny alebo inej krajiny, ktorú použije ako ospravedlnenie na uskutočnenie svojich plánov," uviedol Blinken.



Obavy Kyjeva i medzinárodného spoločenstva vzbudili tohtoročné vojenské manévre Ruska, v rámci ktorých vyslala Moskva na prelome marca a apríla do oblastí pri hraniciach s Ukrajinou tisíce vojakov.



Zúčastnili sa tam na vojenskom cvičení považovanom za najväčšie od roku 2014, keď Rusko anektovalo ukrajinský Krymský polostrov, respektíve odvtedy, ako začalo podporovať separatistických povstalcov na východe Ukrajiny. Moskva svoje jednotky z ukrajinských hraníc po niekoľkých týždňoch stiahla.



V poslednom období sa pritom opäť začali objavovať informácie o tom, že Rusko v blízkosti ukrajinských hraníc zhromažďuje svoje vojská. Podľa Peskova však pohyb ruských vojsk po území Ruskej federácie nemusí nikoho znepokojovať, pretože Rusko nepredstavuje pre nikoho hrozbu.