Peskov v Luhansku: Príde čas, keď do Donbasu pricestuje aj Putin

Moskva 9. novembra (TASR) - Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov navštívil v utorok Ruskom okupované mesto Luhansk na východe Ukrajiny a stretol sa tam s miestnymi novinármi a predstaviteľmi proruských úradov.



Ako v stredu s odvolaním sa na ruské médiá informovala agentúra DPA, Peskov - jeden z najbližších spolupracovníkov prezidenta Vladimira Putina - viedol v Luhansku "školenie pre novinárov a tlačové služby" samozvaných republík vyhlásených proruskými silami v Donbase.



Do Moskvy sa Peskov vrátil v noci na stredu. Následne na tlačovej konferencii informoval, že "v súčasnosti neexistujú konkrétne plány na cestu ruského prezidenta Vladimira Putina na Donbas". Pripustil však, že "príde čas, keď tam (do Donbasu Putin) pricestuje".



"Prirodzene, ide o ruské regióny," vysvetlil Peskov novinárom v odpovedi na otázku, či sa ruský prezident chystá prísť do momentálne okupovaných regiónov Ukrajiny.



Začiatkom októbra Putin podpísal zákony o prijatí Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky, ako aj Záporožskej a Chersonskej oblasti do Ruskej federácie. Rusko ich anektovalo na základe sporných referend a v rozpore s medzinárodným právom.



Ruské ministerstvo obrany v pondelok informovalo, že šéf rezortu Sergej Šojgu "vykonal kontrolu veliteľského stanovišťa skupiny ruských jednotiek" na Ukrajine a vypočul si správu od generála Sergeja Surovikina.