< sekcia Zahraničie
Peskov: Varovania Moskvy neberú všetci vážne
Ruský rezort diplomacie vyzval v pondelok cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 28. mája (TASR) - Po útoku ukrajinských ozbrojených síl na mesto Starobiľsk varovalo Rusko v pondelok pracovníkov diplomatických misií krajín Európskej únie (EÚ) pred údermi na vojenské objekty v Kyjeve. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti vo štvrtok vyhlásil, že varovania Moskvy zaútočiť na objekty vojensko-priemyselného komplexu „neberú všetci vážne“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Peskov dodal, že tieto informácie oznámili každému a čo bude potom, o tom rozhodne každý sám. Podľa hovorcu „okamih, kedy Moskva prejde od slov k činom bude závisieť od vývoja udalostí“.
„Odmietnutie evakuácie viacerými európskymi krajinami hovorí o ich strategickej hluchote a slepote,“ povedal riaditeľ oddelenia pre európske záležitosti na ruskom ministerstve zahraničných vecí Vladislav Maslenikov.
Ruský rezort diplomacie vyzval v pondelok cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev, pretože ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery zamerané na vojenské objekty, vrátane riadiacich centier.
Ministerstvo uviedlo, že ide o odvetu za minulotýždňový ukrajinský útok na akademickú budovu a internát školy v meste Starobiľsk v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti, ktorý si podľa miestnych úradov vyžiadal 21 obetí a viac ako 40 zranených.
Peskov dodal, že tieto informácie oznámili každému a čo bude potom, o tom rozhodne každý sám. Podľa hovorcu „okamih, kedy Moskva prejde od slov k činom bude závisieť od vývoja udalostí“.
„Odmietnutie evakuácie viacerými európskymi krajinami hovorí o ich strategickej hluchote a slepote,“ povedal riaditeľ oddelenia pre európske záležitosti na ruskom ministerstve zahraničných vecí Vladislav Maslenikov.
Ruský rezort diplomacie vyzval v pondelok cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev, pretože ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery zamerané na vojenské objekty, vrátane riadiacich centier.
Ministerstvo uviedlo, že ide o odvetu za minulotýždňový ukrajinský útok na akademickú budovu a internát školy v meste Starobiľsk v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti, ktorý si podľa miestnych úradov vyžiadal 21 obetí a viac ako 40 zranených.