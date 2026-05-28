Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
< sekcia Zahraničie

Peskov: Varovania Moskvy neberú všetci vážne

.
Na snímke Dmitry Peskov. Foto: TASR/AP

Ruský rezort diplomacie vyzval v pondelok cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 28. mája (TASR) - Po útoku ukrajinských ozbrojených síl na mesto Starobiľsk varovalo Rusko v pondelok pracovníkov diplomatických misií krajín Európskej únie (EÚ) pred údermi na vojenské objekty v Kyjeve. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v tejto súvislosti vo štvrtok vyhlásil, že varovania Moskvy zaútočiť na objekty vojensko-priemyselného komplexu „neberú všetci vážne“. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

Peskov dodal, že tieto informácie oznámili každému a čo bude potom, o tom rozhodne každý sám. Podľa hovorcu „okamih, kedy Moskva prejde od slov k činom bude závisieť od vývoja udalostí“.

„Odmietnutie evakuácie viacerými európskymi krajinami hovorí o ich strategickej hluchote a slepote,“ povedal riaditeľ oddelenia pre európske záležitosti na ruskom ministerstve zahraničných vecí Vladislav Maslenikov.

Ruský rezort diplomacie vyzval v pondelok cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili ukrajinské hlavné mesto Kyjev, pretože ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery zamerané na vojenské objekty, vrátane riadiacich centier.

Ministerstvo uviedlo, že ide o odvetu za minulotýždňový ukrajinský útok na akademickú budovu a internát školy v meste Starobiľsk v Ruskom okupovanej Luhanskej oblasti, ktorý si podľa miestnych úradov vyžiadal 21 obetí a viac ako 40 zranených.
.

Neprehliadnite

ONDRUŠ: Signály o snahách revidovať výsledky 2. sv. vojny pribúdajú

Kam najradšej cestujú Slováci? Záujem o letné letenky vzrástol

Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4