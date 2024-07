Peskov: Venezuelská opozícia musí zagratulovať víťazovi

Moskva 30. júla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok povedal, že venezuelská opozícia musí uznať prehru v prezidentských voľbách a zablahoželať úradujúcemu prezidentovi Nicolásovi Madurovi k volebnému víťazstvu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Viacero krajín vrátane deviatich latinskoamerických spochybňujú výsledky volieb, na základe ktorých so ziskom 51,2 percenta hlasov zvíťazil úradujúci prezident Maduro. Opozičný kandidát Edmundo González Urrutia skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov, hoci vo viacerých prieskumoch viedol.



"Vidíme, že opozícia nechce prijať svoju porážku, ale myslíme si, že by to mala urobiť, mala by zablahoželať víťazovi týchto volieb," uviedol Peskov.



K znovuzvoleniu do funkcie hlavy štátu Madurovi v pondelok zablahoželal ruský prezident Vladimir Putin. Hovorca Kremľa v utorok taktiež varoval krajiny, ktoré nemenoval, aby nezasahovali do politiky krajiny. "Je veľmi dôležité, aby pokusy o ovplyvňovanie situácie vo Venezuele nepodporovali tretie krajiny a aby Venezuela bola oslobodená od vonkajšieho vplyvu," povedal.



Moskva pravidelne obviňuje protivládnych demonštrantov doma a u svojich spojencov, že sú financovaní alebo podnecovaní Západom, konštatuje AFP.



Počas pondelka vypukli vo viacerých častiach venezuelskej metropoly Caracas a v ďalších mestách krajiny aj protesty. Niekoľko maskovaných osôb strhávalo Madurove volebné plagáty. V meste bolo nasadené množstvo policajtov, ktorí údajne proti protestujúcim použili slzotvorný sprej.



V utorok sa vo Venezuele očakávajú nové protesty a Madurov volebný tím tiež vyzval na protipochod na oslavu jeho údajného víťazstva.