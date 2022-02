Peskov: Vpád na Ukrajinu nie je okupáciou

Ruský prezident Vladimir Putin počas prejavu k národu v Moskve vo štvrtok 24. februára 2022. Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok oznámil, že rozhodol o uskutočnení špeciálnej vojenskej operácie vo východnej časti Ukrajiny. Foto: TASR/AP

Moskva 24. februára (TASR) - Kremeľ je presvedčený, že ruské obyvateľstvo bude "" vojenskú operáciu Moskvy na Ukrajine, pričom trvanie tejto misie bude závisieť od "" a operácia potrvá tak dlho, ako to bude nutné. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.Podľa neho nedávne uznanie východoukrajinských separatistov zo strany Moskvy podporuje "" Rusov. Nový nezávislý prieskum verejnej mienky o nálade medzi ruskou spoločnosťou v súvislosti s vojnou na Ukrajine však nie je známy.Peskov neuviedol, ako dlho bude operácia Moskvy trvať; podľa jeho slov to závisí od rozhodnutia ruského prezidenta Vladimira Putina, ako aj od "" tejto invázie.Kremeľský hovorca ďalej vyhlásil, že táto "" má svoje "", píše AFP." povedal Peskov novinárom s tým, že invázia na Ukrajinu "".Putin vo štvrtok v skorých ranných hodinách oznámil, že spúšťa rozsiahlu vojenskú operáciu na Ukrajine. Spravil tak napriek hrozbe medzinárodných sankcií a niekoľkotýždňovému naliehaniu západných lídrov, aby proti Ukrajine nezasahoval.Peskov dodal, že Rusko nie je možné úplne izolovať a že jeho vzťahy s niektorými krajinami sú už beztak napäté. "" vyhlásil podľa AFP Peskov.Kremeľ tvrdí, že neplánuje okupovať Ukrajinu; Putin namiesto toho chce, aby bola krajina neutrálna a nerozmiestňovala na svojom území útočné zbrane, informovala vo štvrtok spravodajská stanica Sky News. Citovala z vyjadrenia Kremľa, podľa ktorého je cieľom tejto vojenskej operácie dosiahnuť "" krajiny.