< sekcia Zahraničie
Peskov: Vyhlásenia západných lídrov o porážke Ruska sú obrovský omyl
Externá správa východoukrajinského regiónu Donbas, ktorú navrhuje Kyjev, nie je podľa Peskova možná, pretože tento región je súčasťou Ruska.
Autor TASR
Moskva 25. augusta (TASR) - Rusko s víťazstvom v špeciálnej vojenskej operácii, ako v Rusku oficiálne nazývajú vojnu na Ukrajine, nielen počíta, ale si ním je aj isté. Uviedol to v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
„Môžem vás ubezpečiť, že s tým nielen počítame, ale sme si istí, že zvíťazíme,“ vyhlásil Peskov na brífingu v Moskve.
Vyhlásenia fínskeho prezidenta Alexandra Stubba a britského premiéra Andyho Burnhama o porážke Ruska predstavujú podľa Peskova „obrovský omyl“. „Tieto vyhlásenia ukazujú, že bojovný, agresívny kurz voči našej krajine pokračuje. Preto musíme prijať opatrenia, musíme zaistiť vlastnú bezpečnosť,“ zdôraznil. Podľa hovorcu ruského prezidenta Stubb je podobne ako Burnham popredným predstaviteľom „strany vojny“, ktorí sa v posledných dňoch zviditeľnili práve takýmito „bojovnými vyhláseniami“.
Stubbove poznámky o „prezieravosti“ ukrajinských útokov na logistické centrá spoločnosti Wildberries označil Peskov za prekvapujúce, pretože nie tak dávno sa vyslovoval za nápravu vzťahov s Ruskom. „Vyvoláva to iba údiv, keďže fínsky prezident doslova len pred niekoľkými týždňami hovoril o potrebe skôr či neskôr nadviazať vzťahy s Ruskom, pričom poukazoval na to, že by sa tak malo stať skôr ako neskôr,“ povedal.
Externá správa východoukrajinského regiónu Donbas, ktorú navrhuje Kyjev, nie je podľa Peskova možná, pretože tento región je súčasťou Ruska. „Sotva môže nejaká tretia strana spravovať regióny Ruskej federácie,“ dodal. Moskva si nárokuje územie celého Donbasu vrátane tých častí, ktoré dosiaľ nedobyla, Kyjev túto požiadavku rozhodne odmieta.
Hovorca ruského prezidenta poukázal súčasne na to, že Moskva nesúhlasí s rozmiestnením vojenských kontingentov Severoatlantickej aliancie na ukrajinskom území. „Na rôznych úrovniach sme opakovane zdôrazňovali naše stanovisko, že rozmiestnenie zahraničných vojenských kontingentov krajín NATO na Ukrajine je pre nás neprijateľné,“ cituje Peskova agentúra TASS.
„Môžem vás ubezpečiť, že s tým nielen počítame, ale sme si istí, že zvíťazíme,“ vyhlásil Peskov na brífingu v Moskve.
Vyhlásenia fínskeho prezidenta Alexandra Stubba a britského premiéra Andyho Burnhama o porážke Ruska predstavujú podľa Peskova „obrovský omyl“. „Tieto vyhlásenia ukazujú, že bojovný, agresívny kurz voči našej krajine pokračuje. Preto musíme prijať opatrenia, musíme zaistiť vlastnú bezpečnosť,“ zdôraznil. Podľa hovorcu ruského prezidenta Stubb je podobne ako Burnham popredným predstaviteľom „strany vojny“, ktorí sa v posledných dňoch zviditeľnili práve takýmito „bojovnými vyhláseniami“.
Stubbove poznámky o „prezieravosti“ ukrajinských útokov na logistické centrá spoločnosti Wildberries označil Peskov za prekvapujúce, pretože nie tak dávno sa vyslovoval za nápravu vzťahov s Ruskom. „Vyvoláva to iba údiv, keďže fínsky prezident doslova len pred niekoľkými týždňami hovoril o potrebe skôr či neskôr nadviazať vzťahy s Ruskom, pričom poukazoval na to, že by sa tak malo stať skôr ako neskôr,“ povedal.
Externá správa východoukrajinského regiónu Donbas, ktorú navrhuje Kyjev, nie je podľa Peskova možná, pretože tento región je súčasťou Ruska. „Sotva môže nejaká tretia strana spravovať regióny Ruskej federácie,“ dodal. Moskva si nárokuje územie celého Donbasu vrátane tých častí, ktoré dosiaľ nedobyla, Kyjev túto požiadavku rozhodne odmieta.
Hovorca ruského prezidenta poukázal súčasne na to, že Moskva nesúhlasí s rozmiestnením vojenských kontingentov Severoatlantickej aliancie na ukrajinskom území. „Na rôznych úrovniach sme opakovane zdôrazňovali naše stanovisko, že rozmiestnenie zahraničných vojenských kontingentov krajín NATO na Ukrajine je pre nás neprijateľné,“ cituje Peskova agentúra TASS.