< sekcia Zahraničie
Peskov vylúčil,že by Ukrajina mohla dobyť svoje územie obsadené Ruskom
Kremeľský hovorca konštatoval, že ukrajinské vedenie sa teraz snaží dokázať svoju schopnosť pokračovať vo vojenských operáciách.
Autor TASR
Moskva 24. septembra (TASR) - Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov považuje za omyl domnievať sa, že Ukrajina by mohla znovu dobyť územie obsadené ruskou armádou. Reagoval tým v stredu na utorkové vyjadrenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že ukrajinská armáda by zo svojho územia mohla ruské jednotky úplne vytlačiť.
Na stretnutí s novinármi Peskov vyhlásil, že „téza, že Ukrajina môže niečo znovu dobyť, je z nášho pohľadu mylná.“ Argumentoval, že ruská armáda dosahuje na Ukrajine úspechy, pričom tam v záujme zachovania ľudských životov zámerne postupuje opatrne.
„Toto je, samozrejme, skôr otázka pre našu armádu, ale celkovo – a prezident to opakovane vyhlásil – postupujeme veľmi opatrne, aby sme minimalizovali straty... (a) aby sme neohrozili náš ofenzívny potenciál. Sú to veľmi premyslené akcie,“ ozrejmil Peskov.
Podľa agentúry Reuters západní vojenskí analytici pripisujú absenciu nedávneho ruského prielomu odhodlanej a vynaliezavej ukrajinskej obrane, keďže obe strany sú vyčerpané viac než tri a pol roka trvajúcou vojnou.
Peskov tvrdí, že v rétorike amerického prezidenta momentálne dominujú názory ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým sa stretli v New Yorku pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Moskva má však tiež možnosť predostrieť Trumpovi svoje stanoviská - Peskov spresnil, že telefonát oboch lídrov sa síce v dohľadnom čase neplánuje, ale „môže byť zorganizovaný kedykoľvek.“
Kremeľský hovorca tiež pripomenul, že ruský líder naznačil ochotu stretnúť sa so Zelenským, avšak za určitých podmienok.
„Putin jasne vyjadril svoj postoj...povedal, že je na stretnutie pripravený,“ pripomenul Peskov s tým, že podľa Putina musí takejto schôdzke predchádzať jej príprava na expertnej úrovni, lebo bez nej ide o „PR ťah odsúdený na neúspech“. Dodal, že ide o „problém s obrovským množstvom komponentov“, o ktorých je potrebné diskutovať nie na bilaterálnej úrovni, ale za účasti Spojených štátov. Dodal, že do tejto diskusie by sa mali zapojiť aj Európania.
Peskov sa vyjadril aj k vyhláseniu Zelenského, že Rusku bol ako miesto stretnutia ponúknutý aj Kazachstan, pričom predtým sa hovorilo okrem iných aj o Švajčiarsku či Rakúsku. Šlo o návrhy, ktoré sú pre Rusko absolútne neprijateľné - okrem iného aj pre to, že dané dve európske krajiny „už de facto nie sú neutrálne.“ Peskov pripomenul, že Putin ako miesto schôdzky so Zelenským ponúkol Moskvu.
Kremeľský hovorca konštatoval, že ukrajinské vedenie sa teraz snaží dokázať svoju schopnosť pokračovať vo vojenských operáciách. Varoval však, že pozícia Ukrajiny na rokovaniach o urovnaní vojenského konfliktu sa bude „s každým dňom zhoršovať kvôli úspešným akciám ruských ozbrojených síl.“
Na stretnutí s novinármi Peskov vyhlásil, že „téza, že Ukrajina môže niečo znovu dobyť, je z nášho pohľadu mylná.“ Argumentoval, že ruská armáda dosahuje na Ukrajine úspechy, pričom tam v záujme zachovania ľudských životov zámerne postupuje opatrne.
„Toto je, samozrejme, skôr otázka pre našu armádu, ale celkovo – a prezident to opakovane vyhlásil – postupujeme veľmi opatrne, aby sme minimalizovali straty... (a) aby sme neohrozili náš ofenzívny potenciál. Sú to veľmi premyslené akcie,“ ozrejmil Peskov.
Podľa agentúry Reuters západní vojenskí analytici pripisujú absenciu nedávneho ruského prielomu odhodlanej a vynaliezavej ukrajinskej obrane, keďže obe strany sú vyčerpané viac než tri a pol roka trvajúcou vojnou.
Peskov tvrdí, že v rétorike amerického prezidenta momentálne dominujú názory ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, s ktorým sa stretli v New Yorku pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Moskva má však tiež možnosť predostrieť Trumpovi svoje stanoviská - Peskov spresnil, že telefonát oboch lídrov sa síce v dohľadnom čase neplánuje, ale „môže byť zorganizovaný kedykoľvek.“
Kremeľský hovorca tiež pripomenul, že ruský líder naznačil ochotu stretnúť sa so Zelenským, avšak za určitých podmienok.
„Putin jasne vyjadril svoj postoj...povedal, že je na stretnutie pripravený,“ pripomenul Peskov s tým, že podľa Putina musí takejto schôdzke predchádzať jej príprava na expertnej úrovni, lebo bez nej ide o „PR ťah odsúdený na neúspech“. Dodal, že ide o „problém s obrovským množstvom komponentov“, o ktorých je potrebné diskutovať nie na bilaterálnej úrovni, ale za účasti Spojených štátov. Dodal, že do tejto diskusie by sa mali zapojiť aj Európania.
Peskov sa vyjadril aj k vyhláseniu Zelenského, že Rusku bol ako miesto stretnutia ponúknutý aj Kazachstan, pričom predtým sa hovorilo okrem iných aj o Švajčiarsku či Rakúsku. Šlo o návrhy, ktoré sú pre Rusko absolútne neprijateľné - okrem iného aj pre to, že dané dve európske krajiny „už de facto nie sú neutrálne.“ Peskov pripomenul, že Putin ako miesto schôdzky so Zelenským ponúkol Moskvu.
Kremeľský hovorca konštatoval, že ukrajinské vedenie sa teraz snaží dokázať svoju schopnosť pokračovať vo vojenských operáciách. Varoval však, že pozícia Ukrajiny na rokovaniach o urovnaní vojenského konfliktu sa bude „s každým dňom zhoršovať kvôli úspešným akciám ruských ozbrojených síl.“