Peskov: Vzťahy Ruska so Spojenými štátmi sú v žalostnom stave

Moskva 15. marca (TASR) - Vzťahy medzi Ruskom a Spojenými štátmi sú po utorkovom incidente nad Čiernym morom v "žalostnom stave" a vo svojom najnižšom bode. V stredu to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Peskov povedal, že po incidente, v rámci ktorého Washington obviňuje Moskvu z poškodenia amerického dronu nad Čiernym morom, nedošlo k žiadnym bilaterálnym kontaktom na vysokej úrovni.



Podľa jeho slov sú v súčasnosti bilaterálne vzťahy medzi oboma krajiny "v najnižšom bode, vo veľmi žalostnom stave". Tvrdil však, že Rusko sa nikdy neodmietne zapojiť do konštruktívneho dialógu.



Ruská stíhačka v utorok podľa americkej armády poškodila vrtuľu amerického prieskumného dronu, ktorý v medzinárodnom vzdušnom priestore prelietal nad Čiernym morom. Bezpilotné lietadlo sa v dôsledku incidentu zrútilo do mora.



Podľa generála amerických vzdušných síl (USAF) Jamesa Heckera bolo na vine nebezpečné a neprofesionálne správanie zo strany Ruska, ktoré takmer spôsobilo haváriu oboch strojov.



Ruské ministerstvo obrany naopak tvrdí, že ruské stíhačky do žiadneho fyzického kontaktu s americkým dronom neprišli, nepoužili svoje zbraňové systémy a bezpečne sa vrátili na svoju základňu. Operátori amerického dronu podľa Moskvy vykonali príliš prudký manéver, čo spôsobilo stratu výšky stroja a jeho zrútenie do mora.



Vo vzájomných vzťahoch Ruska a USA panuje v súčasnosti najväčšie napätie za ostatných niekoľko desaťročí, k čomu významne prispela ruská agresia voči Ukrajine.