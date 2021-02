Peskov: Za preplnené detenčné centrá v Moskve môžu sami zadržaní

Moskva 4. februára (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok potvrdil, že policajné záchytné centrá v Moskve sú po nepovolených zhromaždeniach preplnené. Súčasne však vyhlásil, že túto situáciu spôsobili samotní demonštranti.



Ako informovala agentúra Interfax, podľa Peskova sa k prezidentovi Vladimirovi Putinovi zatiaľ nedostali medializované fotografie z detenčných centier v Moskve, ako je v osemlôžkových celách aj 25 či 28 ľudí.



Peskov uviedol, že úradníci v detenčných centrách kapacitne nestíhajú, ale ubezpečil, že robia všetko pre to, aby sa situácia zmenila k lepšiemu.



Novinár Nikolaj Svanidze vo štvrtok vo vysielaní rozhlasovej stanice Echo Moskvy ako člen rady pre ľudské práva (SVČ) pri prezidentskej kancelárii uviedol, že toto grémium sa zaoberá prípadmi použitia násilia voči účastníkom demonštrácií na podporu Navaľného, aj podmienkami zadržaných na policajných staniciach alebo v policajných záchytných centrách.



Svanidze súčasne upozornil, že preplnenosť väzenských ciel nie je v súčasnosti hlavným problémom. "Existujú aj vážnejšie: svojvoľné a kruté zadržania, odmietnutie stretnutia s právnikom - problémov je dosť," uviedol.



Echo Moskvy vo štvrtok informovalo, že autobusy s desiatkami zadržanými na protestoch stáli v kolóne pred bránami detenčného centra v meste Sacharovo v oblasti Novej Moskvy v metropolitnej oblasti Moskvy.



Podľa spravodajského portálu Mediazona tam niektoré autobusy stoja od noci. Ich vodiči údajne aj vypli motory, aby ušetrili pohonné hmoty, takže zadržaní čakajú v zime v nevykúrených vozidlách.



Celkovo bolo počas protestov v posledných týždňoch len v Moskve zadržaných viac ako 4000 ľudí. Okrem tejto informácie portálu OVD-Info, ktorý monitoruje zadržania na protestoch, nie sú presnejšie informácie o počte zadržaných k dispozícii.



Právnici medzinárodného ľudskoprávneho združenia Agora už medzičasom oznámili, že sa obrátia na Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) a vyzvú ho, aby prijal okamžité opatrenie vo veci životných podmienok v policajných záchytných centrách v Moskve. Vo vysielaní rozhlasovej stanice Echo Moskvy to vyhlásil Pavel Čikov, šéf Agory. Podľa Čikova tieto podmienky vo väzbe sú také, že by mohli byť kvalifikované ako mučenie.



Peskov odmieta, že v Rusku dochádza k policajným represiám

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok odmietol, že by v Rusku dochádzalo k represiám. Vyhlásil, že polícia len zákonnými prostriedkami zasahuje proti porušovateľom zákona.



Agentúra Interfax uviedla, že Peskov takto reagoval na poznámky novinárov na brífingu, podľa ktorých v uplynulého víkendy došlo v Rusku k masívnym represiám, najväčším v novodobých dejinách Ruska, keďže po celej krajine boli zadržané tisíce ľudí. Peskov označil takýto pohľad novinárov na situáciu za "emotívny".



Vyhlásil tiež, že niektorí zo zadržaných prišli na úradmi nepovolené zhromaždenia na podporu väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného z vlastnej vôle, iní sa stali "obeťou provokatérov".



Peskov pripomenul, že počas zhromaždení na Navaľného podporu došlo "k priamym a viacnásobným útokom na policajtov", ktoré tiež poslúžili ako dôvod na "na prijatie tvrdých protiopatrení". Všetky však podľa neho boli súlade so zákonom.



Celkovo bolo na zhromaždeniach na Navaľného podporu, ktoré sa konali vo vyše 100 mestách Ruska 23. a 31. januára, ako aj v utorok, v deň jeho pojednávania, zadržaných viac ako 10.000 ľudí. Túto bilanciu zverejnili v stredu ruské médiá, ktoré sa odvolali na zistenia portálu OVD-Info, ktorý monitoruje prípady zadržania na protestných zhromaždeniach.