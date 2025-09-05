< sekcia Zahraničie
Peskov: Západ Ukrajine bezpečnostné záruky poskytnúť nemôže
Peskov tak reagoval na štvrtkové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona po summite tzv. koalície ochotných.
Autor TASR
Moskva 5. septembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok vyhlásil, že západné krajiny „nemôžu“ poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním sa na ruské štátne médiá, píše TASR.
Peskov tak reagoval na štvrtkové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona po summite tzv. koalície ochotných, že bezpečnostné záruky pre povojnovú Ukrajinu „sú pripravené“ a 26 krajín sa tam zaviazalo poslať svoje jednotky na zaistenie budúceho mieru.
„Môžu zahraničné, najmä európske a americké vojenské kontingenty, poskytnúť a zaručiť bezpečnosť Ukrajine? Rozhodne nie, nemôžu,“ povedal Peskov pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti. „To nemôže byť záruka bezpečnosti Ukrajiny, ktorá by vyhovovala našej krajine,“ dodal hovorca.
Podľa agentúry TASS Peskov tiež uviedol, že v súčasnosti nemá čo kancelária ruského prezidenta Vladimira Putina oznámiť ohľadom možného rozhovoru medzi ním a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. „Zatiaľ neboli dosiahnuté žiadne predbežné výsledky,“ vyhlásil Peskov. Trump pritom vo štvrtok v reakcii na otázku novinára potvrdil, že s Putinom plánuje hovoriť v blízkej budúcnosti.
Peskov však potvrdil, že napriek okolnostiam si Putin váži Trumpove mierové úsilie a „konštruktívny charakter ich vzťahu“. „Sú to ťažké rozhovory. Každá strana háji svoje vlastné záujmy. Prezident Putin to však oceňuje a je Trumpovi vďačný za takýto prístup,“ pokračoval Peskov podľa TASS.
