Peskov: Zatknutie Gudkova a Pivovarova nesúvisí s politikou

Moskva 2. júna (TASR) - Tohtotýždňové zatknutie ruského opozičného politika Dmitrija Gudkova a aktivistu Andreja Pivovarova nesúvisí s politikou. V stredu to vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovali agentúra Interfax a portál Meduza.io.



"Sotva si to možno spájať s nejakou politickou objednávkou, pretože obvinenia, ktoré vzniesli orgány činné v trestnom konaní, nijako nesúvisia s politikou," vyhlásil Peskov a dodal, že zadržanie Gudkova a Pivovarova nie je v kompetencii vlády, ale polície.



Gudkova zadržali v utorok v jeho vidieckom sídle neďaleko mesta Kolomna, kde sa v tom čase nachádzali aj viacerí jeho príbuzní. Následne bol obvinený z podvodu v súvislosti s nezaplatením nájomného za nebytový priestor, ktorý si od mesta Moskva v rokoch 2015 - 2017 prenajímala jeho teta Irina Jermilovová. Tú polícia taktiež zadržala.



Otec Dmitrija Gudkova sa vo vysielaní Echa Moskvy vyjadril, že ruské vedenie sa snaží vyvinúť maximálny tlak na všetkých opozičných aktivistov. Je tiež presvedčený, že polícia a vyšetrovatelia konajú na pokyn "zhora".



V utorok vykonala ruská polícia prehliadku v byte výkonného riaditeľa medzičasom už rozpusteného proopozičného hnutia Otvorené Rusko Andreja Pivovarova, ktorého zadržali v pondelok na letisku Pulkovo v Petrohrade. Vinia ho z účasti v "nežiaducej organizácii". Tento pojem sa používa v súlade s legislatívou cielenou na zahraničné organizácie obvinené zo zasahovania do politiky v Rusku.