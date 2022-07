Peskov: Zatvorenie Židovskej agentúry v Rusku by sa nemalo politizovať

Moskva 26. júla (TASR) - Zatvorenie ruskej pobočky Židovskej agentúry, ktorá má na starosti prisťahovalectvo do Izraela, by nemalo byť politizované. V utorok to povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého ide o čisto právnu záležitosť. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Moskovský súd minulý týždeň uviedol, že ministerstvo spravodlivosti ho požiadalo o rozpustenie Židovskej agentúry. Dôvodom je bližšie nešpecifikované porušenie zákona. Predbežné vypočutie v tejto veci sa má uskutočniť vo štvrtok 28. júla.



"Táto situácia by sa nemala politizovať ani premietať do rusko-izraelských vzťahov... Malo by sa s ňou zaobchádzať veľmi opatrne" povedal Peskov. Podľa jeho slov ide o nedodržiavanie ruských právnych predpisov, situáciu však bližšie nešpecifikoval.



Niektorí odborníci tento krok Moskvy interpretujú ako varovanie novému izraelskému premiérovi Jairovi Lapidovi. Voči ruskej ofenzíve na Ukrajine totiž zaujal tvrdšie stanovisko ako mal jeho predchodca Naftali Bennett, ktorý z funkcie odišiel 1. júla.



Lapid v nedeľu vyhlásil, že rozhodnutie Ruska zatvoriť pobočku Židovskej agentúry by bolo "vážnou udalosťou", ktorá by zasiahla bilaterálne vzťahy.



Židovská agentúra Sochnut vznikla v roku 1929 a zohrávala kľúčovú rolu pri vzniku štátu Izrael v roku 1948. V Rusku začala pôsobiť v roku 1989, teda dva roky pred pádom Sovietskeho zväzu, po ktorom odtiaľ odišli státisíce Židov do Izraela. V súčasnosti je viac ako milión Izraelčanov pôvodom zo Sovietskeho zväzu, píše AFP.