Peskov: Zelenskyj je svojský Žid, sympatizuje s nacionalistami

Moskva 26. marca (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za "svojského Žida prejavujúceho sympatie a náklonnosť k nacionalistickému duchu, ktorý prenikol do vedenia kyjevského režimu". Peskov tak odpovedal na otázku, ako by mohol byť Zelenskyj spojený s útokom v Moskve, ku ktorému sa prihlásili islamskí džihádisti (IS). TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Ruskí predstavitelia naďalej tvrdia, že Kyjev bol nejakým spôsobom zapojený do piatkového útoku na koncertnú sálu Crocus City Hall pri Moskve, pri ktorom zahynulo najmenej 139 ľudí a ďalších 200 sa zranilo. Peskov s odvolaním sa na prebiehajúce vyšetrovanie odmietol spresniť svoje tvrdenie o údajnej spojitosti medzi kyjevskou vládou a teroristickým útokom. Ukrajinský prezident tvrdenia Ruska odsúdil a označil ich za absurdné.



Moskva sa roky usiluje vykresliť prozápadnú ukrajinskú vládu pod vedením prezidenta Zelenského ako neonacistickú a uvádza to jeden z dôvodov svojej invázie na Ukrajinu.



V júni ruský prezident Vladimir Putin nazval Zelenského "hanbou židovského národa", čo vyvolalo prudký odpor od židovských skupín. Keď sa Zelenského v rozhovore pre britskú stanicu BBC opýtali na tento výrok, nazval Putina "druhým kráľom antisemitizmu" po nacistickom diktátorovi Adolfovi Hitlerovi.



Západné tajné služby a bezpečnostní experti považujú tvrdenie IS o zodpovednosti za dôveryhodné a predpokladajú, že za útokom stojí odnož Islamského štátu - Chorásán (IS-K).



Moskovský súd v prípade doposiaľ obvinil tadžických občanov Dalerdžona Mirzojeva (32), Saidakramiho Račabalizodu (30), Muchammadsobira Faizova (19) a Šamsidina Fariduniho (25). Hrozí im doživotný trest odňatia slobody.