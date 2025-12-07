Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. december 2025Meniny má Ambróz
< sekcia Zahraničie

Peskov: Zmeny v stratégii USA sú v súlade s ruskými plánmi

.
Na snímke hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP

Vláda Donalda Trumpa predstavila novú národnú bezpečnostnú stratégiu v piatok. Ide o dokument, aký vydávajú prezidenti USA zvyčajne raz za volebné obdobie.

Autor TASR
Moskva 7. decembra (TASR) - Rusko víta zmeny v americkej národnej bezpečnostnej stratégii a tvrdí, že tieto úpravy predstavujú radikálny odklon od predchádzajúcej politiky Washingtonu a sú „do veľkej miery v súlade“ s víziou Moskvy. V rozhovore pre televíziu Rossija 1 to v nedeľu uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, citovaný agentúrou AFP.

„Úpravy, ktoré vidíme, sú do veľkej miery v súlade s našou víziou,“ povedal Peskov. „Možno budeme môcť dúfať, že budeme schopní konštruktívne pokračovať v našej spoločnej práci na hľadaní mierového riešenia na Ukrajine.“

Peskov zároveň upozornil, že nová koncepcia americkej bezpečnostnej stratégie je povzbudivá, no treba byť opatrný. „Keď je všetko napísané veľmi krásne a koncepčne, to, čo sa u nich nazýva deep state, môže robiť veci inak. Preto musíme veľmi pozorne sledovať, ako sa tento koncept implementuje.“

Hovorca Kremľa reagoval na novú stratégiu národnej bezpečnosti, ktorú tento týždeň zverejnili v USA a ktorá načrtáva kľúčové priority Washingtonu vo svete.

Vláda Donalda Trumpa predstavila novú národnú bezpečnostnú stratégiu v piatok. Ide o dokument, aký vydávajú prezidenti USA zvyčajne raz za volebné obdobie.

Nová stratégia znamená výrazný posun od univerzálneho amerického intervencionizmu k pragmatickejšiemu, národným záujmom podriadenému prístupu: USA sa viac sústredia na vnútornú politiku, technologickú a ekonomickú silu a obranu.

Dokument počíta s investíciami do zbrojenia, modernizácie jadrového arzenálu, hypersonických zbraní, kybernetickej a vesmírnej vojny. USA v nej prioritizujú ochranu vlastných hraníc a znižujú ambíciu zasahovať všade vo svete.

Stratégia tiež predpokladá prehodnotenie vzťahov s Európou – dokument kritizuje niektoré trendy v Európe, vrátane migračnej politiky, regulácií či otázok slobody slova, a počíta s menším záväzkom USA voči určitým zahraničným záväzkom.
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 82 rokov zomrela Oľga Feldeková

OBRAZOM: Pápež Lev XIV. prijal na audiencii prezidenta SR

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara