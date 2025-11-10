< sekcia Zahraničie
Peskov:Nepoznáme Orbánove iniciatívy o urovnaní ukrajinského konfliktu

Autor TASR
Budapešť/Moskva 10. novembra (TASR) - Kremeľ nepozná iniciatívy maďarského premiéra Viktora Orbána na riešenie konfliktu na Ukrajine. Podľa servera infostart.hu to v pondelok povedal v Moskve na tlačovej konferencii hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v reakcii na otázku týkajúcu sa stretnutia Orbána s americkým prezidentom Donaldom Trumpom minulý piatok vo Washingtone. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
„Nevieme, o aké iniciatívy ide. Pravdepodobne nás o nich budú informovať v istej fáze ich prípravy, ale zatiaľ sme nemali možnosť sa s nimi oboznámiť,“ povedal podľa agentúry TASS Peskov k vyhláseniu šéfa maďarskej diplomacie pred cestou maďarskej delegácie do USA o tom, že medzi prioritami americko-maďarského summitu je možnosť nastolenia mieru na Ukrajine.
Hovorca ruského prezidenta dodal, že Putin sa s maďarským premiérom o jeho rokovaniach vo Washingtone nerozprával.
Peskov zdôraznil, že Moskva chce čo najskôr ukončiť konflikt na Ukrajine, ktorý podľa neho „môže skončiť, keď Rusko dosiahne svoje pôvodne stanovené ciele“. Dodal, že ruská strana zostáva otvorená politicko-diplomatickému urovnaniu a uprednostňuje túto možnosť.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
