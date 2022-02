Peskovova dcéra na Instagrame odmietla vojnu

Demonštranti v Petrohrade v Rusku, 25. februára 2022. Foto: TASR/AP

Paríž/Moskva 26. februára (TASR) - Jelizaveta Peskovová, dcéra hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, zverejnila v piatok večer na sociálnej sieti Instagram príbeh (story), v ktorom odmietla vojnu. Peskovová použila hashtag “nie vojne” napísaný v azbuke, ktorý na internete používajú Rusi, ktorí nesúhlasia s vojenskou inváziou na Ukrajinu. Vojenskú akciu pritom nariadil prezident Vladimir Putin, ktorému jej otec Dmitrij robí dlhé roky hovorcu a inváziu v médiách označuje ako “špeciálnu operáciu”.Na tému upozornili poľský spravodajský portál Wyborcza.pl aj reportér televízie BBC Francis Scarr pracujúci v Moskve. TASR má k dispozícii snímku obrazovky z oficiálneho overeného instagramového účtu Peskovovej, ešte predtým, ako predmetný príbeh obsahujúci spomínaný hashtag vymazala.Tento incident môže byť podľa amerického portálu Insider pravdepodobne. Okrem samotného ruského prezidenta patrí Peskov medzi najviac mediálne viditeľných predstaviteľov Kremľa, ktorý tvrdo obhajuje rozhodnutie Moskvy o ruskej invázii na Ukrajinu a zároveň ostro kritizuje Spojené štáty a západných spojencov, napísal Insider.Portál týždenníka Newsweek upozornil na to, že tisíce ruských demonštrantov vyšli do ulíc v Moskve a Petrohrade na protest proti Putinovmu rozhodnutiu, čoho výsledkom boli stovky zatknutých.povedal vo vysielaní televízie CNN reportér Nic Robertson. Jelizaveta Peskovová má 24 rokov a na Instagrame ju sleduje vyše 180.000 používateľov.Dcéra hovorcu Kremľa sa dostala do pozornosti západných médií v roku 2019, keď vyšlo najavo, že pracovala ako praktikantka u Aymerica Chaupradeho, námestníka Podvýboru pre bezpečnosť a obranu (SEDE) v Európskom parlamente (EP). Francúzsky europoslanec okrem iného podporil ruskú anexiu Krymu a podľa britského denníka The Guardian bol všeobecne považovaný za nacionalistického politika a spojenca britského euroskeptika Nigela Faragea. Chauprade, ktorý bol taktiež členom parlamentného výboru pre zahraničné veci, zdôraznil, že Peskovová ako vtedajšia študentka práva vo Francúzsku nemala prístup k tajným materiálom.Francúzska socialistická europoslankyňa Christine Revaultová d'Allonnesová-Bonnefoyová vtedy vyhlásila, že je ohľadom tejto záležitosti. Chauprade bol totiž pozorovateľom pri Moskvou zorganizovanom referende o pripojení Krymu k Ruskej federácii.uviedol vtedy francúzsky europoslanec.Peskovová začala pracovať ako stážistka v EP ešte v novembri 2018 a svoje pôsobenie v európskej inštitúcii ukončila koncom apríla 2019, keď sa skončil Chaupradeho mandát. V súčasnosti je viceprezidentkou Nadácie pre rozvoj rusko-francúzskych historických iniciatív.