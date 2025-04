Peskov:Putin podporuje myšlienku prímeria,sú však nezodpovedané otázky

Moskva 7. apríla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok oznámil, že ruský prezident Vladimir Putin podporuje myšlienku prímeria na Ukrajine, zostáva však množstvo nezodpovedaných otázok, ako by toto prímerie fungovalo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump sa od návratu do Bieleho domu usiluje o prímerie vo viac než tri roky trvajúcej vojne, dosiaľ sa ho však nepodarilo dosiahnuť.



„Putin podporuje myšlienku, že prímerie je potrebné, ale predtým musí byť zodpovedaný celý rad otázok,“ povedal Peskov. „Tieto otázky visia vo vzduchu, dosiaľ na nich nikto neposkytol odpovede,“ dodal a z nedostatočného pokroku obvinil „nekontrolovateľnosť kyjevského režimu“. Kyjev je podľa Kremľa neschopný kontrolovať množstvo svojich „extrémistických a nacionalistických jednotiek“.



Ruský prezident podľa agentúry Reuters tvrdí, že akákoľvek mierová dohoda musí riešiť to, čo Moskva vníma ako hlavné príčiny konfliktu: v podstate ide o vojnu medzi Ruskom a Západom o budúcnosť Ukrajiny a postsovietske rozširovanie NATO smerom k ruským hraniciam. Putin uviedol, že prímerie musí zabezpečiť, aby ho Ukrajina nevyužila na preskupenie, a že bude potrebné objasniť kľúčové otázky týkajúce sa overovania dodržiavania prímeria.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj považuje Putinove požiadavky na prímerie za nereálne a tvrdí, že šéf Kremľa chce pokračovať vo vojne, píše Reuters.



Trump medzičasom vyjadril nespokojnosť v súvislosti s mierovými rokovaniami a v marci vyhlásil, že je „veľmi nahnevaný a rozčúlený“ z postoja ruského prezidenta, ktorý spochybňuje ukrajinské vedenie. Americký prezident v nedeľu povedal, že USA hovoria s Ruskom a podľa jeho slov sa mu nepáči pokračujúce bombardovanie.



Putin minulý mesiac odmietol návrh USA na bezpodmienečné prímerie na Ukrajine, ktoré Zelenskyj podporil. Spojené štáty však následne dosiahli s Ukrajinou a Ruskom samostatné dohody, v ktorých sa obe krajiny dohodli na pozastavení vzájomných útokov na svoju energetickú infraštruktúru. Moskva a Kyjev sa však vzájomne obviňujú z pokračujúcich útokov na energetické zariadenia.



Rusko zároveň tvrdí, že ďalšie prímerie v oblasti Čierneho mora nadobudne platnosť až po tom, ako Západ zruší niektoré sankcie, ktoré sa týkajú jeho poľnohospodárskeho vývozu. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok vyhlásil, že Trump „nepadne do pasce nekonečných vyjednávaní“ s Ruskom o jeho invázii na Ukrajinu. „Čoskoro, v priebehu niekoľkých týždňov nie mesiacov sa dozvieme, či to Rusko myslí s mierom vážne alebo nie,“ dodal šéf americkej diplomacie.



Hovorca Kremľa poprel, že by Rusko útočilo na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. „Neuskutočňujú sa žiadne útoky na sociálne zariadenia a sociálnu infraštruktúru,“ odpovedal na otázku o piatkovom útoku na mesto Kryvyj Rih, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane deviatich detí. Ruské ministerstvo obrany v pondelok uviedlo, že Ukrajina počas uplynulého dňa šesťkrát zaútočila na ruskú energetickú infraštruktúru.