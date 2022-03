Peskov:Rusko by jadrové zbrane použilo iba v prípade ohrozenia krajiny

Moskva 29. marca (TASR) - Rusko by pristúpilo k použitiu jadrových zbraní jedine v prípade "ohrozenia existencie" vlastnej krajiny, a nie ako dôsledok súčasného konfliktu na Ukrajine. Povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelkovom rozhovore pre americký televízny reťazec Public Broadcasting Service (PBS).



"Avšak, akýkoľvek výsledok operácie (na Ukrajine) nie je, samozrejme, dôvodom na použitie jadrovej zbrane," povedal Peskov, ktorého slová citovala agentúra Reuters.



"Máme bezpečnostnú koncepciu, ktorá veľmi jasne hovorí, že jadrové zbrane môžeme použiť - a aj ich použijeme - v prípade hrozby voči nášmu štátu, a to na elimináciu ohrozenia existencie našej krajiny," uviedol.



Ruský prezident Vladimir Putin vo februári, len niekoľko dní po napadnutí Ukrajiny, oznámil, že uviedol do stavu vysokej pohotovosti strategické jadrové zbrane. Tento jeho krok vyvolal celosvetové obavy.