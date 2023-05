Peskov:Rusko nemá vedomosť o mierovej iniciatíve Vatikánu pre Ukrajinu

Rím/Moskva 2. mája (TASR) - Rusko "nemá vedomosť" o mierovej misii pre Ukrajinu, uviedol v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informovala o tom agentúra ANSA, ktorá sa odvolala na ruskú tlačovú agentúru TASS.



Toto vyhlásenie Moskvy prišlo po tom, ako kancelária ukrajinského prezidenta v pondelok pre americkú spravodajskú televíziu CNN deklarovala, že "nevie" o mierovej misii za účasti Vatikánu.



Podľa zdroja blízkeho kancelárii ukrajinského prezidenta Kyjev odmieta mierovú misiu Vatikánu.



Citovaný zdroj pre britskú stanicu BBC ozrejmil: "Ukrajinský prezident (Volodymyr) Zelenskyj nesúhlasil s takýmito diskusiami v mene Ukrajiny. Ak prebiehajú rokovania, dejú sa bez nášho požehnania, bez nášho vedomia."



Vyjadrenia Kyjeva a Moskvy sú reakciou na vyhlásenie pápeža Františka počas jeho návratu z návštevy Maďarska, keď počas tlačovej konferencie sa palube lietadla uviedol, že Vatikán je zapojený do mierovej misie, ktorá sa má pokúsiť ukončiť konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou.



V súčasnosti "prebieha misia, ktorá nie je verejná; keď bude verejná, budem o nej hovoriť," povedal pápež novinárom počas spiatočného letu z Maďarska.



Na otázku, či počas víkendových rozhovorov v Budapešti s maďarským premiérom Viktorom Orbánom alebo so zástupcom ruskej pravoslávnej cirkvi v Maďarsku hovoril o mierových iniciatívach, však pápež neuviedol žiadne podrobnosti.



František tiež v nedeľu informoval, že Vatikán je ochotný pomôcť pri návrate ukrajinských detí, ktoré boli počas vojny na Ukrajine odvlečené do Ruska.



Podľa agentúry AP pápež spomenul, že Svätá stolica už pomohla sprostredkovať výmenu niektorých zajatcov a urobí "všetko, čo je v ľudských silách", aby sa ukrajinské rodiny opäť spojili.