Peskov:Rusko pracuje na vyradení Talibanu zo svojho zoznamu teroristov

Moskva 2. apríla (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok uviedol, že Rusko musí rokovať s afganským vládnucim hnutím Taliban o dôležitých otázkach a pracuje na vyradení Talibanu zo svojho zoznamu zakázaných teroristických organizácií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Je to krajina, ktorá je hneď vedľa nás a my s ňou tak či tak komunikujeme," povedal novinárom Peskov.



"Musíme vyriešiť naliehavé otázky, čo si taktiež vyžaduje dialóg, takže v tomto ohľade s nimi komunikujeme ako prakticky s každým iným – oni sú de facto autoritou v Afganistane," dodal hovorca Kremľa, pričom tieto "naliehavé otázky" nešpecifikoval.



V marci došlo v Rusku k najsmrteľnejšiemu útoku za posledných 20 rokov, keď ozbrojenci vtrhli do koncertnej haly Crocus City Hall pri Moskve a zabili najmenej 144 ľudí.



K zodpovednosti sa prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS). Západné tajné služby a bezpečnostní experti predpokladajú, že za útokom stojí afganská odnož Islamského štátu – Chorásán (IS-K). Ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Vladimira Putina opakovane tvrdia, že do útoku je zapletená Ukrajina, čo Kyjev odmieta.



Rusko je už niekoľko rokov terčom Islamského štátu za rolu pri potláčaní nepokojov v regiónoch s moslimskou väčšinou, ako aj za podporu režimu v Sýrii počas tamojšej občianskej vojny.



Taliban sa vrátil k moci v Afganistane v roku 2021 po stiahnutí zahraničných síl pod vedením Spojených štátov, ale doteraz figuruje na zozname organizácií, ktoré Rusko označuje za teroristické.