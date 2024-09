Peskov:Rusko ukončí špeciálnu operáciu na Ukrajine, keď dosiahne ciele

Moskva 24. septembra (TASR) - Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok vyhlásil, že "špeciálna vojenská operácia" na Ukrajine bude ukončená hneď po tom, čo tam budú dosiahnuté ciele Ruskej federácie. Peskov takto reagoval na otázku, ako Kremeľ vníma najnovšie vyhlásenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že mier je bližšie, ako by sa mohlo zdať. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Peskov vo svojom vyhlásení pre médiá pripomenul, že "každá vojna sa, tak či onak, končí mierom". Dodal, že pre Rusko neexistuje žiadna alternatíva k dosiahnutiu svojich cieľov. Doplnil, že hneď, ako budú tieto ciele dosiahnuté, špeciálna vojenská operácia - ako Rusko označuje plnoformátovú vojnu proti Ukrajine - bude skončená.



Pokiaľ ide o možné rozhodnutie Západu umožniť Ukrajine použiť západné rakety dlhého doletu hlboko v ruskom vnútrozemí, Peskov odkázal na vyhlásenie ruského prezidenta Vladimira Putina na ekonomickom fóre v Petrohrade.



Putin vtedy uviedol, že ak by západné štáty dali Ukrajine takýto súhlas, Rusko by mohlo v dosahu USA a ich spojencov rozmiestniť svoje konvenčné rakety.



Peskov odkázaním na toto Putinovo vyjadrenie podľa Reuters reagoval na medializované špekulácie, že Kremeľ by sa mohol vzdať moratória na jadrové skúšky platného od postsovietskych čias.



Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov však v pondelok uviedol, že jadrové skúšky by boli možné, ale len ako reakcia na podobné kroky Spojených štátov.



Rusko od získania nezávislosti nevykonalo žiadne jadrové skúšky. Posledné testy uskutočnil Sovietsky zväz koncom 80. rokov minulého storočia. USA zastavili testy začiatkom 90. rokov. Zo všetkých krajín sveta uskutočnila jadrové testy v 21. storočí iba Severná Kórea.