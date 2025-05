Peskov:Ukončenie konfliktu na Ukrajine si vyžaduje veľa náročnej práce

Moskva 19. mája (TASR) - Na vyriešenie konfliktu na Ukrajine je potrebná „náročná“ a dlhodobá práca, uviedol v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Pred nami je pomerne veľa náročnej práce a v niektorých oblastiach to môže byť dlhý proces,“ povedal Peskov. Riešenie podľa hovorcu Kremľa „zahŕňa množstvo detailov, ktoré je potrebné prediskutovať“.



Peskov v pondelok tiež vyhlásil, že Rusko by uprednostnilo ukončenie konfliktu na Ukrajine prostredníctvom diplomacie pred vojenským riešením. Vyjadril sa tak pred telefonátom ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Hovorca Kremľa tiež povedal, že Rusko veľmi oceňuje úsilie Washingtonu ukončiť boje.



Trump už pred svojím návratom do Bieleho domu hovoril, že chce rýchlo ukončiť vojnu na Ukrajine. Dosiaľ sa však nepodarilo dosiahnuť prímerie vo viac ako tri roky trvajúcej vojne a hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok uviedla, že Trump je „frustrovaný z oboch strán konfliktu“. Prezident podľa hovorkyne tvrdí, že jeho tím venoval „enormne veľa úsilia na vyriešenie tejto veľmi komplikovanej vojny, ktorá začala kvôli slabosti predchádzajúcej administratívy (exprezidenta Joea Bidena)“, informovala stanica BBC.



V piatok sa v tureckom Istanbule uskutočnili prvé priame rusko-ukrajinské rokovania za tri roky. Rusko a Ukrajinu zastupovali delegácie bez účasti hláv štátov, keďže Putin nereagoval na výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na osobné stretnutie. Výsledkom rokovaní nebola žiadna dohoda o prímerí, strany sa však zhodli, že si vymenia jednotlivé návrhy na prímerie. Dohodli sa aj na výmene po 1000 zajatcov.



Vedúci ukrajinskej delegácie a minister obrany Rustem Umerov po rokovaniach vyhlásil, že ďalším krokom by malo byť stretnutie Zelenského a Putina. Peskov v sobotu povedal, že takéto stretnutie je možné, ale iba ak delegácie Ruska a Ukrajiny dospejú k určitej dohode. Dodal, že pred plánovaním nových rokovaní je potrebné dokončiť dohodnutú výmenu vojnových zajatcov.