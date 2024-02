Kremeľ reagoval na varovanie európskych krajín pred ruskou propagandou

Moskva 13. februára (TASR) - Kremeľ tvrdí, že varovania európskych krajín pred "ruskou propagandou" sú len spôsobom, ako "potrestať médiá, ktoré sa im nepáčia". V Moskve to v utorok vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, pričom dodal, že Západ označuje za propagandu všetko, čo je v rozpore s naratívom mainstreamových médií.



Informovala o tom britská stanica Sky News. Podľa nej novinári Peskova požiadali, aby okomentoval stretnutie ministrov zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Poľska, na ktorom varovali pred nárastom ruskej propagandy v európskych krajinách pred júnovými voľbami do Európskeho parlamentu.



Hovorca Kremľa v telefonáte s novinármi povedal: "Teraz je zrejmé, že akékoľvek zdroje, médiá alebo materiály z internetu, ktoré nespĺňajú kritériá, nefungujú v rámci hlavného informačného prúdu a snažia sa pokryť udalosti z rôznych strán, sú okamžite označené za nástroje propagandy".



Podľa Peskova je takýto prístup v rozpore s ideálmi slobodnej tlače a "opäť to dokazuje pripravenosť (vládnych) orgánov trestať médiá, ktoré sa im nepáčia". Peskov dodal, že "toto sa v súčasnosti v Európe deje často".



Paríž, Berlín a Varšava sa v pondelok na stretnutí v zámku Chateau de la Celle Saint Cloud pri Paríži dohodli na spoločnom mechanizme varovania pred ruskými trollingovými útokmi.



Šéfovia diplomacií Stéphane Séjourné, Annalena Baerbocková a Radoslaw Sikorski uviedli, že ich krajiny sa stali obeťami rovnakej ruskej destabilizačnej stratégie a chcú sa spoločne brániť. Za možné terče takýchto útokov sú pritom považované okrem volieb do Európskeho parlamentu aj olympijské hry v Paríži.



"Rusko sa snaží zničiť európsku jednotu," povedal Séjourné. Dodal, že Francúzsko odhalilo sieť webov, ktorá šíri propagandu Kremľa na Západe, zloženú z takmer 200 webových stránok.