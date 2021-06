PETA víta zákaz predaja kožušín v Izraeli, platia však isté výnimky

Jeruzalem 10. júna (TASR) - Nezisková organizácia Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami (PETA) v stredu ocenila Izrael ako "prvú krajinu na svete, ktorá zakázala predaj kožušiny".



"Toto historické víťazstvo ochráni nespočetné množstvo líšok, noriek, králikov a iných zvierat pred zabitím," uvádza sa vo vyhlásení PETA, z ktorého citoval denník The Times of Israel.



Napriek tomuto oceneniu zo strany PETA mnohí kritici upozorňujú, že nový zákon je "bezzubý", pretože obsahuje výnimky, napríklad naďalej umožňuje dovoz kožušiny na zhotovovanie vysokých klobúkov, aké počas šabatu a sviatkov nosia židia ultraortodoxnej judaistickej vetvy charedim.



Tieto klobúky, zvané štrejml, sa vyrábajú zo sobolích a líščích chvostov, pričom ich cena často dosahuje 5000 dolárov. V Izraeli s jeho teplým stredomorským podnebím ide o jedno z mála možných prípadov využitia kožušín.



Príslušný zákon podpísala ministerka ochrany životného prostredia Gila Gamlielová. PETA vo svojom vyhlásení uviedla, že dosiahnutie zákazu je výsledkom lobovania aktivistov za práva zvierat vrátane čestnej riaditeľky PETA Pamely Andersonovej, ktorá komunikovala priamo s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.