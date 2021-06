Barta: Československé múzeum v Darney je výnimočné

Darney 30. júna (TASR) – Československé múzeum a výstava venovaná československým legionárom, ktorí sa v tomto východofrancúzskom meste sformovali počas prvej svetovej vojny, je výnimočná aj z pohľadu Slovákov, keďže Slovensko nemá unikátny priestor, ktorý by pripomínal úlohu legionárskej obce pri vzniku samostatného Československa.



O výstave, ktorú v stredu v zrekonštruovaných priestoroch oficiálne otvorila ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO), to povedal riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea Peter Barta.



„Po zrenovovaní priestorov a vynovení expozície tu návštevníci nájdu nielen samotné predmety, ktoré dokumentujú históriu československých légií, ale interaktívnym spôsobom sa môžu o ich histórii, úlohe i aktivitách v zahraničnom odboji dozvedieť viac,“ uviedol.



Český veľvyslanec vo Francúzsku Michal Fleischmann je rád, že múzeum sa po zrekonštruovaní stáva prístupnejším aj pre Slovákov a Čechov, ktorí sa rozhodnú túto oblasť Francúzska navštíviť.



„Výstava bude prístupná celoročne, takže sa tým otvára väčšia možnosť ho spoznať. Osobne si myslím, že by toto mesto mal poznať každý Čech a Slovák, keďže práve v tomto meste sa zrodilo Československo," uviedol s odkazom na odovzdanie zástavy československým légiám v Darney z rúk prezidenta Raymonda Poincarého 30. júna 1918 – čo bol akt uznania práva na nezávislosť Čechov a Slovákov.



Darneyský starosta Yves Desvernes ocenil na pôde múzea hrdinstvo legionárov, ktorí bojovali po boku Francúzov.



„Môžem Vás uistiť, drahí priatelia z Česka a zo Slovenska, že puto priateľstva, ktoré vzniklo pred 100 rokmi, sa nepretrhne a z francúzskych sŕdc nevymizne vďaka za hrdinstvo, ktoré legionári preukázali na území našej krajiny,“ povedal. Práve preto, aby spomienka na legionárov a ich spojitosť s Darney nevymizla, je podľa neho dôležité, že sa podarilo zrenovovať múzeum a ponúknuť jeho expozíciu v príťažlivej, zmodernizovanej forme.



Stredajšie podujatie v meste Darney pripomína 30. jún 1918, keď vtedajší francúzsky prezident Raymond Poincaré odovzdal československým legionárom zástavu a vyjadril tak súhlas Francúzska s právom českého a slovenského národa na nezávislosť. I preto sa mestečku Darney hovorí „kolíska Československa".



Slovenská ministerka kultúry okrem znovotvorenia múzea položila veniec k pamätníku československých vojakov. Z Darney smeruje do Paríža. V metropole Francúzska sa vo štvtok počas svojej dvojdňovej cesty do Francúzska zúčastní na otvorení výstavy o Milanovi Rastislavovi Šťefánikovi. Stretne sa aj s francúzskou ministerkou kultúry Roselyne Bachelotovou.