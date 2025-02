Peter Gabriel, zakladateľ Genesis, má 75 rokov

Chobham/Bratislava 13. februára (TASR) - Peter Gabriel si ako muzikant získal renomé už na konci 60-tych rokoch minulého storočia. V ďalšom desaťročí aj celosvetovú slávu ako kapelník Genesis, zoskupenia viacerých budúcich úspešných osobností modernej hudby. Nasledujúca sólová kariéra mu priniesla rešpekt od kolegov a poslucháčov v mainstreamovej i nezávislej sfére. Britský hudobník a spevák bude mať vo štvrtok 13. februára 75 rokov.



Produkcia raných Genesis mala poslucháčsky náročnejšie parametre a radila sa do intelektuálnej a širšej mozaiky artrocku, progrocku a ich experimentálnejších foriem, spolu s veličinami ako Pink Floyd, King Crimson, Yes, či Roxy Music. Po vydaní oboch vrcholných albumov (Selling England by the Pound a The Lamb Lies Down on Broadway) v roku 1975 Gabriel prenechal bubeníkovi Philovi Collinsovi rolu lídra a vokalistu kapely. Po krátkej pauze vydal v roku 1977 svoju prvú sólovku aj s úspešným hitom Solsbury Hill.







Vzhľadom na stále pomerne náročný charakter tvorby zaznamenal so svojou radovou päťkou So (1986) úspech, ktorý možno považovať za fenomenálny. Dobyl britský rebríček, jednotkou bol aj v ďalších krajinách a iba v USA ho na čelo nepustil soundtrack zo slávneho snímku Top Gun, s hitmi známeho filmového komponistu Giorgia Morodera.



Peter Brian Gabriel sa narodil 13. februára 1950 v anglickom Chobhame. Vyrastal pri obci na farme starého panstva. Už ako žiak základnej školy prejavoval spevácky talent, ale zaujímal sa aj o hru na klavíri a na bicie. Ako 12-ročný zložil prvú pesničku. Traduje sa, že rodina, ktorá ho podporovala v rozvíjaní nadania, mu dala peniaze na profesionálne hodiny spevu, ale on financie utratil kúpou hudby, napríklad aj debutovej platne Beatles (Please Please Me). Práve ho vydali v roku 1962 a už o rok neskôr mladučký Peter sám vystupoval s prvou kapelou ako spievajúci bubeník.



V roku 1967 Gabriel založil Genesis. V prvej zostave, ktorá nahrala albumy From Genesis to Revelation a Trespass (1969-1970) boli s ním aj jediní "veční" členovia kapely, klávesista Tony Banks a (bas)gitarista Mike Rutherford (neskôr aj Mike + The Mechanics). Od platne Nursery Cryme (1971) pribudli bubeník (v 80-tych sólo preslávený) Phil Collins i významný a osobitý gitarista Steve Hackett, ktorý sa neskôr tiež presadil sólovo i pestrými spoluprácami. V najvýraznejšom zložení Genesis nahrali tri úspešné albumy prvej éry.



V roku vyšiel Foxtrot (1972) s rôznorodými reakciami a tie sa nevyhli ani dvom kultovým dielam Selling England by the Pound (1973) a The Lamb Lies Down on Broadway (1974). Obe sa však výborne predávali na ostrovoch, solídne v USA a s odstupom času nesú prevažne priaznivé recenzie. Hudobní kritici sa v ére vydania ťažšie orientovali v značnej dĺžke viacerých skladieb, resp. v dĺžke dvojalbumu (The Lamb...), ako i v zhluku výrazných albumov žánrovo podobného zvuku. V tom čase boli už vydané prvé, hĺbavé diela King Crimson, v roku 1972 dali Yes svetu Close to the Edge, o rok neskôr Pink Floyd nahrali The Dark Side of the Moon a Roxy Music dokonca dva výrazné albumy (For Your Pleasure a Stranded). Na vrchole boli Jethro Tull i ELP.







Genesis v roku 1975 koncertovali a uprostred šnúry ich líder oznámil, že týmito vystúpeniami končí. Okrem iného aj preto, že stratil ilúzie o hudobnom priemysle a chce sa venovať rodine. Netrvalo však dlho a pokračoval v skladaní a vo vydávaní. Čiastočne využil aj materiál "genesisovských" nápadov, ale predovšetkým prvá časť jeho sólo jednotky z roku 1977 (s podtitulom 2) priniesla nového a moderného Gabriela. Všetky skladby si napísal a naspieval sám, ale na inštrumentálnu a aranžérsku spoluprácu si pozval viac muzikantov na čele s Tonym Levinom a najmä Robertom Frippom (King Crimson).



Aj album Peter Gabriel 2 (Sratch) si našiel široký záujem publika i kritiky, Fripp tu prispel aj spoluatorstvom na jednej pesničke. Na trojke (Melt) z roku 1980 sa ako hostia pridali Kate Bushová, Phil Collins, či Paul Weller a bola z toho albumová jednotka v Británii. Singel Games Without Frontiers to dotiahol na 4. priečku. O dva roky vydal Gabriel výživný hit Shock the Monkey zo štvrtého radového albumu (podtitul Security), ktorý priniesol pridanú hodnotu experimentu, ale po "trilógii" aj trochu únavné fázy.



Nasledovala trojročná tvorivá pauza a po nej Peter Gabriel reštartoval tvorivé sily odskočením si do sveta filmovej hudby (snímka Krídla). V roku 1986 nahral So, svieži, umelecky hodnotný a komerčne mimoriadne úspešný album. Ako producent sa na jeho konečnej podobe "vybláznil" renomovaný Daniel Lanois, úzko kooperujúci s Brianom Enom i kapelou U2. Okrem Bushovej a Levina prispeli ďalšie hudobné autority ako Laurie Andersonová, Nile Rodgers, Stewart Copeland (Police), či Jim Kerr (Simple Minds).



Sledgehammer, úderná pieseň so senzačným videoklipom, vyšla ako prvý singel z platne So a vyšplhala sa na špicu amerického i kanadského rebríčka, v domovskej krajine autora bola štvrtá. Úspešné boli aj Big Time a duet s Kate Bushovou (Don´t Give Up). V 12 kúpne silných krajinách sa predalo takmer 7 miliónov nosičov albumu So, z toho 5 miliónov v USA.



Vyčerpávajúce dielo stálo za to, ale Peter Gabriel si potreboval od tohto druhu tvorby oddýchnuť. Niekoľko rokov sa venoval svojím aktivitám ohľadom charity, ľudských práv i filmovej hudbe, kde nadviazal úzku spoluprácu s režisérom Martinom Scorsesem (snímka Posledné pokušenie Krista). V roku 1992 vydal úspešný album Us s hitom Steam.



Nasledovalo takmer desať rokov rôznych projektov, napríklad spoluprác, predovšetkým z oblasti tzv. world music. Vymyslel a nahral aj pesničky do filmov (Philadelphia, Takí normálni zabijaci). V súčasnom storočí vydal ďalšie tri, poslucháčsky náročnejšie albumy. Avšak I/O z roku 2023 sa dostal na čelo britského rebríčka, hoci bol špecifický mixovaním a tiež tým, že Gabriel v priebehu necelého roka vydal všetkých 12 skladieb bez akýchkoľvek hitových ambícií ako single.



Peter Gabriel je ako sólo umelec člen Rokenrolovej siene slávy. Jeho diela sú podpísané pod osem cien Grammy a tri Brit Awards. Hit Sledghammer získal v roku 1987 rovno 9 video cien MTV v čase, keď táto televízia bola hudobnou autoritou.



Je druhýkrát ženatý, z predchádzajúceho vzťahu má dve dcéry, zo súčasného dvoch synov. Žije už dlhšie vo Wiltshire a prevádzkuje tamojšie štúdio Real World Studios, v ktorom nahrávala, mixovala, alebo skúšala plejáda hviezd modernej hudby. Napríklad Kanye West časť albumu Yeezus, King Crimson celú platňu THRAK, či New Order päť radových albumov.