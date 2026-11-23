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Péter Magyar avizoval návštevu maďarskej menšiny na Ukrajine
Magyar označil za „hriech“, že bývalý premiér Viktor Orbán za celý čas od vypuknutia vojny nenavštívil Zakarpatskú oblasť.
Autor TASR,aktualizované
Budapešť 23. novembra (TASR) – Maďarský premiér Péter Magyar v pondelok v prejave v úvode päťdňovej schôdze parlamentu oznámil, že čoskoro navštívi Ukrajinu a Zakarpatskú oblasť, aby tamojším menšinovým Maďarom osobne odovzdal podporné posolstvo materskej krajiny v súvislosti s takmer päť rokov trvajúcou vojnou a nadchádzajúcou náročnou zimou. S odvolaním sa na server telex.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V prejave premiér reagoval aj na nedávny dronový útok na Mukačevo a opätovne označil Rusko za agresora a Ukrajinu za obeť. Magyar označil za „hriech“, že bývalý premiér Viktor Orbán za celý čas od vypuknutia vojny nenavštívil Zakarpatskú oblasť.
Termín svojej cesty ani prípadné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským predseda vlády nešpecifikoval. Ukrajinská diplomacia však už minulý týždeň po rokovaniach v Bruseli avizovala, že k vzájomnej schôdzke oboch lídrov na najvyššej úrovni by mohlo dôjsť ešte do konca novembra.
Magyar naposledy navštívil Kyjev a Zakarpatskú oblasť v lete 2024 ako poslanec Európskeho parlamentu. Spolu s členmi strany Tisza vtedy odovzdal humanitárnu pomoc detskej nemocnici zasiahnutej ruským raketovým útokom.
Predseda poslaneckého klubu opozičného hnutia Fidesz János Bóka v reakcii na Magyarove vystúpenie podľa servera hvg.hu vyhlásil, že predošlá vláda premiéra Viktora Orbána poskytla Ukrajine rozsiahlu humanitárnu pomoc a zároveň chránila bezpečnosť Maďarska i tamojšej menšiny. Bóka vyjadril obavy, že premiérovo oznámenie o ceste do Zakarpatskej oblasti slúži len na vopred pripravené politické zdôvodnenie zatiaľ nezverejneného vládneho rozhodnutia v prospech Kyjeva.
Líder opozičného Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) László Toroczkai kritizoval premiéra za to, že svojím postojom k Ukrajine plní len požiadavky Bruselu. Zároveň mu vyčítal, že jeho vláda znížila finančnú podporu pre zahraničných Maďarov o 78 percent.
V prejave premiér reagoval aj na nedávny dronový útok na Mukačevo a opätovne označil Rusko za agresora a Ukrajinu za obeť. Magyar označil za „hriech“, že bývalý premiér Viktor Orbán za celý čas od vypuknutia vojny nenavštívil Zakarpatskú oblasť.
Termín svojej cesty ani prípadné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským predseda vlády nešpecifikoval. Ukrajinská diplomacia však už minulý týždeň po rokovaniach v Bruseli avizovala, že k vzájomnej schôdzke oboch lídrov na najvyššej úrovni by mohlo dôjsť ešte do konca novembra.
Magyar naposledy navštívil Kyjev a Zakarpatskú oblasť v lete 2024 ako poslanec Európskeho parlamentu. Spolu s členmi strany Tisza vtedy odovzdal humanitárnu pomoc detskej nemocnici zasiahnutej ruským raketovým útokom.
Predseda poslaneckého klubu opozičného hnutia Fidesz János Bóka v reakcii na Magyarove vystúpenie podľa servera hvg.hu vyhlásil, že predošlá vláda premiéra Viktora Orbána poskytla Ukrajine rozsiahlu humanitárnu pomoc a zároveň chránila bezpečnosť Maďarska i tamojšej menšiny. Bóka vyjadril obavy, že premiérovo oznámenie o ceste do Zakarpatskej oblasti slúži len na vopred pripravené politické zdôvodnenie zatiaľ nezverejneného vládneho rozhodnutia v prospech Kyjeva.
Líder opozičného Hnutia Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) László Toroczkai kritizoval premiéra za to, že svojím postojom k Ukrajine plní len požiadavky Bruselu. Zároveň mu vyčítal, že jeho vláda znížila finančnú podporu pre zahraničných Maďarov o 78 percent.