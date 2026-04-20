Péter Magyar bude v utorok telefonovať Robertovi Ficovi
K plánovanému telefonátu s Ficom predseda Tiszy povedal, že s ním treba viesť vážne rokovania, napríklad o Benešových dekrétoch.
Autor TASR
Budapešť 20. apríla (TASR) - Budúci maďarský premiér Péter Magyar bude v utorok telefonicky rokovať so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom a slovenským premiérom Robertom Ficom. Podľa servera infostart.hu to Magyar oznámil na tlačovej konferencii po prvej schôdzke poslaneckého klubu strany Tisza, ktorá získala v aprílových parlamentných voľbách dvojtretinovú väčšinu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
K plánovanému telefonátu s Ficom predseda Tiszy povedal, že s ním treba viesť vážne rokovania, napríklad o Benešových dekrétoch.
Magyar dodal, že po tom, čo sa po inaugurácii vráti domov z návštev Varšavy, Viedne a Bruselu, čaká slovenského premiéra v Budapešti.
