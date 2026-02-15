< sekcia Zahraničie
Péter Magyar vo výročnom prejave: Fidesz sa ma snaží zdiskreditovať
Orbán v sobotňajšom výročnom prejave okrem iného povedal, že kým bude pri moci národná vláda, Maďarsko nepošle na Ukrajinu zbrane, peniaze ani mladých ľudí.
Autor TASR
Budapešť 15. februára (TASR) — Maďarská mimoparlamentná opozičná strana TISZA je pripravená vládnuť. V nedeľu, deň po výročnom prejave premiéra a predsedu vládnuceho Fideszu Viktora Orbána, to povedal jej predseda Péter Magyar. Podľa servera nepszava.hu Magyar zdôraznil, že Fidesz sa snaží o jeho diskreditáciu, pretože vie, že jeho strana už má všetko, čo potrebuje na víťazstvo a vládnutie, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Opozičný líder v prejave podotkol, že „mafiánsky štát“, ktorý sa za každú cenu chce udržať pri moci, sa v nasledujúcom období uchýli k tým najodpornejším prostriedkom.
„Ak môžu vyšetrovať môj súkromný život, môžu to isté robiť so súkromným životom všetkých ostatných,“ vyhlásil na margo aktuálnych diskreditačných krokov Orbánovej vlády namierených voči jeho osobe.
Magyar tiež povedal, že kým Orbán sa v sobotu v prejave venoval minulosti, on chce hovoriť o budúcnosti. Podľa jeho slov je legitímnou volebnou požiadavkou, aby voliči mohli vo verejnej diskusii zistiť, akú budúcnosť ponúkajú kandidáti na post premiéra. „Odchádzajúci premiér si netrúfa so mnou debatovať,“ konštatoval.
K premiérovej námietke, že s ním nebude diskutovať, pretože ho považuje za nasadenú bábku zo zahraničia, Magyar povedal, že Orbán úplne stratil kontakt s realitou.
Predseda strany TISZA odmietol vojnu a každý prejav násilia. Avizoval, že hraničné zábrany na juhu krajiny zachová. Odmieta ilegálnu migráciu, ako aj urýchlené prijatie Ukrajiny do Európskej únie. „Miesto Maďarska je v Európe, Maďarsko potrebuje Európu a Európa potrebuje Maďarsko,“ zdôraznil Magyar.
Orbán v sobotňajšom výročnom prejave okrem iného povedal, že kým bude pri moci národná vláda, Maďarsko nepošle na Ukrajinu zbrane, peniaze ani mladých ľudí. Európa sa podľa neho rozhodla ísť do roku 2030 do vojny a aprílové parlamentné voľby v Maďarsku tak budú poslednými pred vojnou. Nová vláda sa bude musieť rozhodovať v otázke vojny a mieru, konštatoval.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
