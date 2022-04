Péter Márki-Zay vyzval maďarských voličov, aby nehlasovali za Orbána

Budapešť 3. apríla (TASR) - Líder zjednotenej maďarskej opozície, konzervatívec Péter Márki-Zay, v nedeľu vyzval občanov na aktívnu účasť v prebiehajúcich parlamentných voľbách. Správu o tom TASR prebrala z agentúry DPA.



Vo svojom videopríhovore, zverejnenom v nedeľu ráno na sociálnej sieti Facebook, Márki-Zay na voličov apeloval, aby nehlasovali za vládu premiéra Viktora Orbána.



"Poďme voliť lepší svet, šťastné Maďarsko," povedal vo videu nakrútenom v mestečku Hódmezővásárhely na juhovýchode Maďarska, kde je od roku 2018 primátorom.



Opozičný líder po odvolení vo volebnom okrsku základnej školy na Námestí sv. Štefana, kam prišiel v sprievode svojej rodiny, novinárom povedal, že v Maďarsku nie je demokracia a ani voľby nie sú úplne korektné, ale iba takto je možné zvrhnúť najskorumpovanejšiu vládu v 1000-ročných maďarských dejinách.



Podľa spravodajského servera mfor.hu Márki-Zay k otázke prvých krokov vlády v prípade víťazstva opozície povedal, že Maďarsko by sa pripojilo k Európskej prokuratúre (EPPO), "aby všetci kriminálnici išli do väzenia a aby v Maďarsku nezostala korupcia bez následkov".



Agentúra DPA pripomenula, že Márki-Zay vedie alianciu šiestich opozičných subjektov. Toto zoskupenie ľavicových, zelených, liberálnych a pravicových konzervatívnych strán chce optimalizovať svoje šance na porážku Orbána.



Prieskumy verejnej mienky nedávno označili, že Orbánova pravicovo-nacionalistická strana Fidesz vedie pred opozičnou alianciou len o niekoľko percentuálnych bodov, dodala DPA.



Aj z výsledkov prieskumu inštitútu Závecz Research, ktoré v pondelok zverejnil spravodajský server Telex.hu, vyplynulo, že vládnu stranu Fidesz necelý týždeň pred parlamentnými voľbami preferovalo 41 percent voličov, kým opozičné zoskupenie V jednote za Maďarsko by volilo 39 percent voličov.