Peter Pavel sa pred výročím invázie stretol s utečencami z Ukrajiny

Praha 23. februára (TASR) - Český prezident Peter Pavol sa stretol v piatok na Pražskom hrade s utečencami z Ukrajiny. Stretnutie sa konalo deň pred druhým výročím začiatku invázie na Ukrajinu, pričom ocenil ich odolnosť a poukázal na ich prínos pre českú spoločnosť, informuje TASR podľa správy portálu Novinky.cz.



"Postupom času zovšednejú akékoľvek obrázky," uviedol Pavel v súvislosti s fenoménom únavy z vojny. "Problémy nezmiznú tým, že sa budeme tváriť, že neexistujú," uviedol Pavel.



Poukázal na to, že v dôsledku vojny na Ukrajine museli svoje domovy opustiť tisíce ľudí a vydať sa do neistoty. Väčšina ukrajinských utečencov potrebovala zo začiatku v Česku pomoc, no väčšine z nich sa podarilo zaradiť do spoločnosti a teraz sú pre ňu prínosom.



Medzi Ukrajincami, ktorí sa v piatok na Pražskom hrade s Pavlom stretli, boli napríklad takí, ktorým sa podarilo v Česku založiť podnikanie alebo pomáhajú svojím krajanom. Pavel pritom poukázal na to, že mnohí preukázali odolnosť a vynaliezavosť, keď sa nečakane ocitli v cudzej krajine.



V Česku žije asi 380 tisíc ukrajinských utečencov, väčšinou ženy a deti. Český premiér Petr Fiala ešte v januári uviedol, že v Česku pracuje vyše 117.000 ukrajinských utečencov. Vlastné bývanie si podľa premiéra platia štyri pätiny z nich.