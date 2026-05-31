Peter Thiel nevystúpi na Wiener Festwochen

Peter Thiel Foto: TASR/AP

Autor TASR
Viedeň 31. mája (TASR) - Festival Wiener Festwochen zrušil plánované vystúpenie amerického pravicového IT investora Petra Thiela, uviedli organizátori v príspevku na Instagrame. TASR o tom píše podľa správy DPA.

Riaditeľ festivalu Milo Rau presadzoval jeho prítomnosť v rámci úsilia spájať vysoké umenie s aktuálnymi politickými a spoločenskými témami. Thiel mal vystúpiť v rámci verejného diskusného večera 7. júna pod názvom „Armagedon a Antikrist? Od teológie k realpolitike“. Časť verejnosti to videla ako šancu, aby reagoval na protiargumenty svojich kontroverzných názorov.

Pre jeho účasť sa však z festivalu stiahli niektorí umelci a účastníci. Wiener Festwochen to oslabilo „do neprijateľnej miery“ a preto sa jeho vedenie rozhodlo debatu zrušiť, uviedli organizátori.

„Pozvanie pre Petra Thiela oprávnene vyvoláva veľkú nespokojnosť verejnosti,“ uviedla už skôr členka viedenskej mestskej rady pre kultúru Veronica Kaup-Haslerová pre noviny Der Standard. Wiener Festwochen financujú mesto Viedeň, hlavný sponzor Erste Bank a ďalší menší súkromní sponzori.

Americký miliardár pôvodom z Nemecka je známy libertariánskymi a pravicovo-konzervatívnymi názormi, tiež podporou prezidenta Donalda Trumpa. Myšlienka „Už si nemyslím, že sloboda a demokracia sú kompatibilné“ v jednej z jeho esejí vyvolala veľkú kontroverziu.

Thiel zbohatol ako spoluzakladateľ platobnej služby PayPal, neskôr sa preslávil ako prvý profesionálny investor, ktorý vložil peniaze do Facebooku. Je tiež spoluzakladateľom a predsedom softvérovej spoločnosti Palantir, ktorá sa špecializuje na analýzu veľkých súborov údajov a poskytuje softvér pre spravodajské a vojenské agentúry.
