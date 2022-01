Petícia za odňatie rytierskeho stavu Blairovi má vyše milióna podpisov

Londýn 8. januára (TASR) - Viac než milión ľudí už podpísalo petíciu, ktorá vyzýva na odobratie rytierskeho titulu bývalému britskému premiérovi Tonymu Blairovi.



Tento labouristický expredseda vlády, ktorý slúžil v rokoch 1997-2007, bol do šľachtického stavu povýšený na Nový rok 2022 britskou kráľovnou Alžbetou II.



Proti tomu sa však postavili odporcovia, ktorí poukazujú na jeho politické činy vrátane invázie do Iraku v roku 2003, informovala v piatok spravodajská stanica Sky News. Petíciu inicioval na webovej stránke Change.org aktivista Angus Scott z grófstva Norfolk.



V jej znení sa uvádza, že Sir Tony "spôsobil nenapraviteľné škody na ústave Spojeného kráľovstva, ako aj na samotnej štruktúre britskej spoločnosti".



"Je osobne zodpovedný za smrť nespočetného množstva nevinných civilistov a vojakov v rôznych konfliktoch. Už len z tohto dôvodu by sa mal zodpovedať za vojnové zločiny. Tony Blair je tým posledným, kto si zaslúži vyznamenanie, najmä také, ktoré udeľuje kráľovná. Žiadame preto, aby mu bolo odobraté," píše sa v petícii.



Do piatkového večera sa vyzbieralo takmer 1.019.000 online podpisov. Scott svojim priaznivcom predtým povedal, že na to, aby bola petícia účinná, treba vyše milióna podpisov.



Líder liberálnych demokratov Ed Davey vyhlásil, že tí, ktorí požadujú odobratie Blairovho rytierskeho titulu, sú voči kráľovnej "nezdvorilí". "Ak si panovníčka praje niekoho povýšiť do šľachtického stavu, mali by sme ju rešpektovať," uviedol.