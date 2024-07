Petíciu na odvolanie juhokórejského prezidenta sprevádzajú komplikácie

Soul 1. júla (TASR) - Online petícia vyzývajúca na vznesenie ústavnej žaloby proti juhokórejskému prezidentovi Jun Sok-jolovi zaznamenala v dôsledku veľkého náporu záujemcov oneskorenia aj prerušenia. V nedeľu neskoro večer o tom informoval predseda parlamentu s prísľubom, že problémy vyriešia čo najskôr, napísala agentúra Reuters.



Pod petíciu, ktorá je zverejnená na webovej stránke Národného zhromaždenia, sa od jej spustenia 20. júna podpísalo viac než 811.000 ľudí. Občania v nej vyzývajú parlament, aby predstavil návrh zákona so zámerom začať voči prezidentovi Junovi procedúru impeachmentu z dôvodu, že nie je vhodný na vykonávanie svojej funkcie.



Záujemcovia snažiaci sa v pondelok dostať na webovú stránku s cieľom petíciu podpísať museli pre zdržanie čakať až štyri hodiny. V určitom okamihu sa na čakacej listine ocitlo viac než 30.000 ľudí.



Petícia okrem iného obviňuje Juna z korupcie, podnecovania rizika vojny so susednou Severnou Kóreou a vystavovania Juhokórejčanov zdravotným rizikám tým, že nezabránil Japonsku vypúšťať vyčistenú rádioaktívnu vodu z jadrovej elektrárne Fukušima.



Akúkoľvek petíciu, ktorú podpísalo vyše 50.000, musí parlament na základe zákona posunúť výboru, aby rozhodol o jej prípadnom predložení na hlasovanie v pléne.



Schválenie by si potom vyžadovalo podporu dvojtretinovej väčšiny poslancov.



O záležitosti by následne rokoval ústavný súd, ktorý rozhodne o odvolaní či zotrvaní prezidenta vo funkcii.



Opozičná Demokratická strana, ktorá má v parlamente väčšinu, však podľa médií váhala, či má petíciu pretaviť do návrhu zákona o obžalobe voči Junovi. Jej hovorca uviedol, že strana o tejto záležitosti zatiaľ nebude rokovať.